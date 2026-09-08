Quatre ferits per una explosió en una joieria de Cerdanyola

Dues persones han resultat ferides greus, una tercera ha patit ferides de caràcter menys greu i una quarta ha resultat ferida lleu arran d’una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès aquest dimarts. Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de sis de la tarda i han activat diversos efectius per buscar possibles víctimes entre la runa.
Els dos ferits greus són un home, traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron, i una dona, evacuada a l’Hospital Parc Taulí. La persona ferida de caràcter menys greu és qui ha alertat els serveis d’emergències després de l’explosió, mentre que la quarta afectada, una dona, ha patit ferides lleus i ja ha estat donada d’alta.
Segons han explicat els Bombers, la deflagració podria haver estat causada per algun tipus de gas i ha afectat especialment el forjat de la primera planta, que correspon al sostre de la joieria. El sostre ha cedit i ha caigut sobre l’establiment, mentre que una part del terra del pis superior també ha caigut dins del local.
L’edifici on hi ha la joieria i dos immobles annexos han estat evacuats preventivament. Els Bombers han mobilitzat efectius del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), l’arquitecte municipal i el grup caní de recerca per comprovar que no hi hagi més persones atrapades.
Els Bombers busquen possibles víctimes entre la runa
El cap territorial dels Bombers, Gerard Valls, ha explicat que la prioritat és descartar que hi hagi més víctimes. La recerca es fa per tres vies: sensors del GREC que intenten detectar possibles indicis de vida, el grup caní i les tasques administratives i policials per comprovar si es troba a faltar alguna persona.
De moment, cap de les tres vies ha detectat indicis que hi pugui haver persones atrapades, però Valls ha advertit que no es podrà descartar completament aquesta possibilitat fins que els treballs de desenrunament arribin a una determinada cota. Un cop finalitzada la recerca de possibles víctimes, els Bombers i els tècnics municipals avaluaran els danys estructurals i determinaran si els veïns desallotjats poden tornar als immobles. En funció de l’avaluació estructural, els Bombers no descarten que una part de l’edifici on s’ha produït l’explosió pugui continuar sent habitable.