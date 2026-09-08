El retorn a les aules desinfla la primera vaga mentre Niubó dilueix el paper dels sindicats

Des de les nou del matí les escoles i instituts del país han recuperat el seu brogit habitual: corredisses pels passadissos, retrobaments esperats entre amics que no s'han vist durant l'estiu i aules plenes. Ara bé, la tornada a l'escola no ha sigut normal per la vaga de docents d'aquest dimarts, emmarcada en el cicle de mobilitzacions amb què va acabar el curs passat i que suposa la represa oficial del conflicte amb el Departament d'Educació. Tornen les classes, i tornen les vagues. La primera del curs, però, ha quedat una mica desinflada, precisament, per la data en què s'ha convocat. Ja durant els dies previs s'han pogut sentir algunes veus crítiques amb aquesta aturada. Fins i tot, alguns centres com el Dolors Monserdà, de Barcelona, han decidit per claustre no sumar-s'hi.
D'acord amb les xifres dels sindicats convocants -USTEC, CGT i Intersindical-, el seguiment de la vaga del primer dia de curs ha estat un 30%. Educació, per la seva banda, ho rebaixa fins al 12,65%. Aquestes dades són significativament més baixes que les de la darrera gran vaga del curs, la del 5 de juny, que també estava convocada a tot Catalunya. En concret, llavors, la conselleria va xifrar el seguiment de l'aturada en un 30%, la mateixa dada que ofereixen els sindicats per la vaga d'aquest dimarts. Malgrat la desinflada de la primera aturada del curs, la lectura que en fan els sindicats és bona, perquè han estat capaços de tornar a mobilitzar bona part del col·lectiu arreu del país, tallar carreteres i omplir els carrers de les principals ciutats de Catalunya.
De fet, així ho deixava entreveure aquest matí, abans de començar la manifestació de Barcelona, Ramon Castell, en representació de l'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), que ha remarcat que l'important d'avui no era el seguiment, sinó fer "el primer pas". Els sindicats insisteixen que el conflicte no ha canviat de to des que es va acabar el curs perquè la conselleria ha fet un "parèntesi" -en referència a la petició de Niubó, secundada pel president Illa, després de reunir-se amb les organitzacions crítiques dijous passat- amb les negociacions. Per això, com a condició per no convocar més vagues -encara no estan calendaritzades-, els sindicats exigeixen la reobertura de les converses amb el Govern. Un escenari que, a hores d'ara, la consellera descarta.
Niubó aposta per un "gran debat educatiu" i rebaixa el paper sindical
La forma en què s'han de reobrir les negociacions és la principal incògnita de com evolucionarà la crisi educativa al llarg del curs. Els sindicats, per la seva banda, aposten per impulsar el comitè de vaga. Niubó, en canvi, creu que les reivindicacions del sector s'han d'abordar a través d'un "gran debat" amb tots els agents de la comunitat educativa, des de mestres fins a famílies. També tanca la porta a convocar el comitè de vaga. Niubó ha detallat que les reunions amb els sindicats continuaran per tal d'abordar les qüestions laborals tant en el marc de seguiment dels acords assolits el curs passat amb CCOO, UGT i Professors de Secundària, com dins la mesa sectorial, on també estan representats els sindicats convocants de la vaga USTEC i CGT. De fet, està previst que la mesa es reuneixi la setmana del 21 de setembre.
En paral·lel a l'aspecte purament laboral, la titular de la cartera d'ensenyament creu que cal aprofundir en aquest debat general amb la comunitat educativa. La consellera ha posat com a exemple el debat que va tenir lloc sobre l'ús dels mòbils i les pantalles a les aules, on ha recordat que es va convidar diversos agents per tractar aquesta qüestió per acabar arribant a un consens que es va començar a aplicar el curs passat. Així, ha defensat que cal un debat "molt pedagògic, més enllà de les millores que s'estan treballant amb els sindicats". A banda, Niubó també s'ha referit a la manca de reivindicacions concretes dels docents, ja que l'AEC votarà en assemblea general el dissabte 19 de setembre un document per lliurar a la conselleria. Els sindicats, però, insisteixen que el Govern ja coneix les seves exigències perquè no han canviat durant l'estiu.
Nou curs, mateix conflicte
Malgrat la caiguda del seguiment de l'aturada, el malestar del col·lectiu no desapareix. En representació d'USTEC, Marina Ruiz, assegurava abans de començar la manifestació de la capital catalana que tothom segueix patint mancances als centres, i veu al personal amb "voluntat i fermesa per tirar endavant la lluita". "Estem orgullosos de la societat en general i de la majoria de famílies, que volen el millor pels seus infants i joves, com nosaltres", ha conclòs.
Laura Gené, secretaria general de la CGT, també ha agraït el suport de les famílies i ha lamentat no haver pogut negociar amb el Departament durant l'estiu. "Ara a corre-cuita demanen un parèntesi, però van tard", ha dit. Així, considera que ni els acords amb altres sindicats al març i al maig "han revertit l'emergència educativa", i ha reclamat tornar a negociar. I, com confirma el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, les mancances de l'escola tampoc han canviat: ràtios elevades, problemes a les infraestructures, burocràcia, currículums "buidats" de contingut i un clar "retrocés" amb el català. Nou curs, però mateixos problemes i un conflicte enquistat que no sembla que tingui solució ràpida ni satisfactòria per a totes les parts.