Un nou cap de setmana omple Barcelona i Catalunya de múltiples opcions d'oci per a tots els gustos i pressupostos. Festes majors, mostres de cinema, festivals musicals i fins i tot voltes ciclistes. A continuació, un recull del bo i millor per fer durant el 7 i 8 de juny.

2a Volta Ciclista a Catalunya Femenina

El millor ciclisme internacional a casa. Torna la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. La primera etapa sortirà d'El Perelló (Terres de l'Ebre) i acabarà a Reus (Costa Daurada), el 6 de juny. La segona etapa anirà de Bagà – La Molina a Coll de Pal, amb un recorregut de 72,8 km. El diumenge 8 de juny la tercera etapa, de 114 km, sortirà de Castelldefels i acabarà a Barcelona, que tornarà a coronar a la campiona final de la cursa a l'Avinguda Maria Cristina. Com sempre, es pot accedir a qualsevol punt del recorregut de forma gratuïta per animar.

FIRE!! 30a Mostra Internacional de Cinema LGTBI+ de Barcelona

Cinema amb perspectiva LGTBI+ Del 5 al 15 de juny, té lloc la 30a edició de la Mostra Internacional de Cinema LGTBI+ de Barcelona, FIRE!!. L'edició d'enguany no només mira enrere per celebrar tot el camí recorregut, sinó que llança una mirada ferma al present i al futur de la cultura queer.

El festival oferirà una acurada selecció de llargmetratges de ficció, documentals, curtmetratges, retrospectives i col·loquis amb cineastes i activistes. També comptarà amb activitats paral·leles, com exposicions, concerts i accions urbanes que expandiran l'esperit del certamen més enllà de la pantalla. Pots consultar tota la programació en aquest enllaç.

Festes majors de Sant Gervasi i el Fort Pienc

Un bon cap de setmana sempre té espai per festes majors. Aquest és el torn de les de Sant Gervasi i el Fort Pienc. Organitzades pels veïns del barri, durant tot el cap de setmana tindreu activitats de dia i de nit. Àpats populars, exposicions artístiques, concerts o punxadiscos.

Activitats a les terrasses dels hotels

Una manera original de seguir redescobrint Barcelona. Del 6 al 15 de juny, la 13a edició de la Setmana de les Terrasses dels Hotels s'instal·la en alguns dels terrats més emblemàtics de Barcelona. S'hi organitzen més de 130 activitats culturals, gastronòmiques i de benestar (classes de ioga, tallers de cocteleria, màgia de prop…). Són activitats dirigides al públic local i l'accés a les terrasses és gratuit.

Plans amb criatures

Ja queden poques setmanes per acabar el curs escolar, amb aquests dies de sol i calor podem gaudir de bons moments amb la família. Durant aquests dies trobareu cireres, mars i oceans, arquitectura, estels i vent, trobades d'aprenentatge, festes solidàries, màgia, joguines, i activitats i exposicions a museus. Consulteu l'agenda completa en aquest enllaç.

Vic Freak 2025

Arriba a Vic una nova edició del Vic Freak, el Saló del Còmic, Manga i Ciència-ficció al recinte Firal del Sucre de la capital d'Osona. A Centelles se celebra la Fira de la Ratafia, que tampco et pots perdre. Aquesta i altres propostes per gaudir del cap de setmana a Osona i el Lluçanès les trobaràs aquí.

Reus Viu el Vi

Els amants del bon vi es donaran cita al parc de Sant Jordi de Reus a la fira Reus Viu el Vi amb tastos dels millors cellers i la gastonomia local que oferiran, al seu torn, els estands dels restauradors. D'altra banda, l'Hospitalet de l'Infant celebrarà la segona edició del Festival del Vent, que reivindica un dels fenòmens més característics de la zona com a font d'inspiració per a múltiples activitats. Amb tot plegat, sigui quin sigui el vostre pla ideal, no hi ha excuses per quedar-se a casa amb tantes propostes per a tots els gustos al Camp de Tarragona.

Festes majors i ball de gitanes

Manresa i la comarca del Bages arriba aquest cap de setmana amb una àmplia agenda cultural i gastronòmica. Les festes majors i la cultura popular seran les grans protagonistes com el Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet que aquest cap de setmana viurà una edició històrica, amb més de 500 persones implicades. Pots consultar tots els plans per fer a Manresa i al Bages i Moianès en aquest enllaç.