El temps del cap de setmana del 28 i 29 de juny: comença l'onada de calor

Cap de setmana d'onada de calor. Després d'una setmana amb temperatures altes i unes quantes treves, el mes de juny s'acomiadarà amb els termòmetres enfilats cap amunt. Hi ha activats diversos avisos de calor tant dissabte a la tarda com tot diumenge, per fer front a un episodi de calor intensa que s'allargarà fins dimarts.

El dissabte començarà assolellat i amb un creixement de les temperatures. L'augment afectarà sobretot Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre on es podran assolir els 38-40 °C. A la tarda les temperatures no van a la baixa, hi ha activat un avís per calor (2/6 en l'escala del Meteocat) a l'Alt Empordà i el Baix Empordà. L'avís també afecta les comarques de Ponent: Segrià, Pla d'Urgell, Garrigues, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Baix Ebre, Priorat i Montsià.

La nit de dissabte també hi ha un avís per calor nocturna a la zona del nord-est del país. El diumenge la temperatura tornarà a créixer una mica. Al litoral i al prelitoral es podran superar els 36-37 °C, per la seva banda, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre es podran assolir els 39-41 °C. L'avís per calor afectarà tota la costa catalana, des de Tortosa fins a Figueres.

Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 33 a la tarda. A Girona la jornada tindrà divuit graus de mínima que arribaran als 37 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vint graus que pujarà fins als 40 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.

Amb les primeres dades sobre l'inici de la setmana que ve també es pot determinar que l'escenari serà molt similar. Ara bé, a partir de dilluns s'incrementarà la inestabilitat amb alguns ruixats i tempestes que afectaran sobretot la meitat nord del país.

L'onada de calor també és marina

Més enllà del que passa terra endins, el Meteocat també alerta que ens trobem immersos en una onada de calor marina al Mediterrani occidental. “La temperatura de la superfície del mar estan molt per sobre de la mitjana climàtica per aquestes dates”, assenyala Santi Segalà.

A l'Estartit, per exemple, la temperatura superficial de l'aigua va arribar als 23,1 ºC, com va recollir l'històric observador meteorològic Josep Pascual. Es tracta d'una anomia de +2,6 ºC respecte al període 1998–2022 i és més pròpia de finals de juliol. Al conjunt del mar Balear, segons les dades d'Icatmar, la temperatura supera els 26 ºC, un rècord absolut el mes de juny.