Els termòmetres s'enfilen fins als 40 graus just abans de l'onada de calor

A partir de dissabte arriba a Catalunya la primera onada de calor de l'estiu. Com a aperitiu, aquest divendres les temperatures s'han tornat a disparar fins als 40 graus després d'un dijous de certa treva.

Quatre dies amb valors per sobre dels 40 ºC

Aquest divendres és el quart dia del mes de juny on en algun observatori del Meteocat s'han superat els 40 ºC. Es tracta d'un fet poc habitual i, de fet, des del 2007 en quatre estius no s'hi va arribar mai.

En aquesta ocasió la màxima més alta s'ha registrat a Vinebre (la Ribera d'Ebre) amb 40,5 ºC. El Masroig (Priorat) s'ha arribat als 39,5 mentre que diverses localitats de l'interior de les Terres de l'Ebre com el pantà de Riba-roja, Benissanet, Tarroja del Priorat i Ascó han superat els 38. A Ponent, per la seva banda, els valors més elevats s'han registrat a Torres de Segre i Seròs.

Aquests registres s'han assolit en un divendres sense avisos per calor. En aquest sentit, s'espera que a partir de demà es puguin superar els 40 ºC de manera més general a Ponent i a les Terres de l'Ebre, mentre que diumenge també s'hi podria arribar a l'Alt Empordà.

Primer avís de calor nocturna

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que l'onada de calor s'allargui quatre o cinc dies a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre -caldrà veure si també es donen les condicions en altres comarques-. En aquestes zones ja ha activat avisos a partir de dissabte, però de cara a diumenge es generalitza al conjunt de la costa, des de l'Alt Empordà fins al Montsià.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa



➡ Ds. 14:00 a Dg 20:00 h

➡️ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡️ Grau de perill màxim 2/6 🟡



*Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/REY7yX7hNK — Meteocat (@meteocat) June 27, 2025

Per altra banda, de cara a la nit de dissabte a diumenge, hi ha el primer avís de calor nocturna de l'estiu. Aquest fet suposa que les mínimes tòrrides -temperatures que no baixin de 25 graus- es puguin multiplicar en punts de la costa central i la Costa Brava.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna ⚠



➡ Dg. 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/D7zcbfDPjl — Meteocat (@meteocat) June 27, 2025

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta.