L'Aragó demana l'execució forçosa del trasllat de les obres de Sixena en un termini de set mesos

El govern de l'Aragó ha presentat aquest divendres al jutjat d'Osca la petició d'execució forçosa de la sentència que ordena el lliurament de les pintures murals del Monestir de Vilanova de Sixena que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Dijous va finalitzar el termini d'entrega voluntària, i ara l'executiu aragonès ha fet un cronograma de les feines a fer per part del MNAC per complir la sentència que fixa un termini aproximat de set mesos per tornar les pintures.

El MNAC va presentar dilluns la petició d'incident d'execució mitjançant un escrit en el qual manifesta la "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures murals, i ara el govern aragonès demana al museu que permeti de "manera immediata" l'accés dels tècnics aragonesos a les sales on hi ha les pintures durant "tot el temps que requereixin i amb tots els mitjans auxiliars que determinin necessaris", amb les sales tancades al públic.

Així mateix, l'executiu aragonès demana la imposició de multes de 5.000 euros al dia al MNAC en cas que s'incompleixin les fites setmanals fixades al cronograma adjuntat al jutjat, així com l'advertència de cometre un delicte de desobediència per part del director del MNAC i el president del Patronat de l'equipament en cas d'incompliment.

Aragó també considera l’accés a les pintures i al sistema de muntatge expositiu actual, així com tota la documentació relacionada a això i conservada als arxius del MNAC “absolutament imprescindible” per poder planificar el lliurament de les obres amb “garanties de conservació i seguretat”. També veuen imprescindible l’accés a les dades sobre les condicions mediambientals, de temperatura i humitat relativa, d’aquestes sales i de les sales on els fragments han estat exposats amb anterioritat al seu ingrés al MNAC.

Finalment, l'executiu aragonès demana que en els treballs de documentació i de presa de dades que els seus tècnics han de fer a les sales tancades del MNAC, es permeti com a primera actuació “ineludible”, dur a terme un aixecament fotogràfic de les dues sales amb tots els seus fragments exposats.

Mentre els jutges consideren que el MNAC mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit, els tècnics del museu han conclòs que arrencar els murals i traslladar-los al monestir originari podria malmetre'ls greument.

Complir la sentència "a les bones o a les males"

El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha insistit que el seu govern "es preocuparà" perquè la sentència es compleixi "a les bones o a les males". Durant una intervenció a les Corts aragoneses, el dirigent popular ha deixat clar que la devolució de les pintures s'ha de fer en un "temps raonable" de set mesos, al mateix temps que ha defensat que es garanteixi "la màxima seguretat" perquè no pateixin cap deteriorament.