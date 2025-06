Primer pas per intentar que les obres de Sixena es quedin a Catalunya. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns la petició d'incident d'execució mitjançant un escrit en el qual manifesta la "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures murals al monestir de Vilanova de Sixena.

En l'escrit presentat al jutjat d'Osca, el Museu apunta que no pot dur a terme l'operació de trasllat en els terminis establerts per la llei d'enjudiciament civil, referint-se a aspectes tècnics. La decisió es va consensuar per part del patronat del MNAC reunit la setmana passada i expressa "la impossibilitat" de fer el trasllat de les pintures "sense posar-les en risc".

Pel que fa a les pintures Profanes, que també formen part d’aquest procediment, el MNAC ha manifestat que "les seves característiques i estat de conservació, des d’un punt de vista estrictament tècnic, són diferents: no van patir les conseqüències de l’incendi, no requereixen un tractament previ de consolidació i totes elles es troben sobre un suport rígid i pla". El museu considera que els riscos per a la seva manipulació i trasllat "són inferiors" i el museu estudia de forma separada el seu procés de reintegrament.

Primers contactes pel trasllat de les obres de Sixena

Mentrestant, el grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena -conformat per Estat, Govern i Ajuntament de Barcelona amb la participació del govern aragonès i el mateix MNAC- "ja ha efectuat dues sessions de treball". En un comunicat que no fa cap referència als assumptes que s'han tractat, el MNAC explica que "els acords establerts s'estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat".

També ha transcendit que la Generalitat ha retirat de l'acta de la reunió les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Amb tot, en les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als nou mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. "No estem d'acord amb els terminis plantejats perquè poden ser menors. No s'ha de dilatar el compliment de la sentència", assegurava la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero.

Restauradors d’art demanen allunyar la política de les pintures de Sixena

Més de 130 restauradors i conservadors d’art demanen abordar de forma “tècnica i científica” i no amb “finalitats polítiques” el conflicte de les pintures murals, una intervenció “amb grans incerteses” i que exigeix una actuació “serena i exquisides”. En un manifest conjunt, els conservadors demanen un debat sense pressió mediàtica sobre una obra “fràgil” i amb un desmuntatge “complex”.

En aquest sentit, els conservadors exigeixen deixar als tècnics treballar amb “independència” i pactar una “solució òptima” que doni compliment a la sentència del Tribunal Suprem -que va ratificar el retorn de les pintures murals a Aragó- que respecti el criteri científic i sense coaccions.