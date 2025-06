La majoria de la societat prioritza la igualtat econòmica per sobre de la llibertat financera

La majoria de la població prioritza la igualtat econòmica tot i que pugui significar una disminució de la llibertat financera. Això mostra el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que ha publicat aquest divendres, el qual s'obté de la primera enquesta sobre desigualtat i meritocràcia a Catalunya.

El 60% de la població dona suport a les polítiques que afavoreixin la igualtat econòmica, encara que això comporti posar límits a la llibertat econòmica. Posant el focus en el gènere, s'observa com les dones són més favorables a les polítiques igualitàries i més tolerants a posar limitacions a la llibertat financera, de la mateixa manera, també són més benèvoles respecte als qui necessiten ajuda.

Per contra, els homes, especialment els més joves, són més favorables a preservar la llibertat econòmica individual, tot i que contra els homes van fent any més anys, la prioritat per la llibertat econòmica per davant de la igualtat va disminuint fins a arribar a xifres similars de les dones. Tot i això, mostren un major interès a condicionar les ajudes socials i l'esforç individual reflecteixi les diferències salarials.

Altrament, tot i que hi ha suport a reduir les desigualtats a través dels impostos, hi ha divisió en el mètode per fer-ho. Per una banda, el 49% dels enquestats aposten per proporcionalitat, és a dir, que cadascú pagui la mateixa taxa d'impostos depenent del que es cobra. Mentre que, per altra banda, el 39% aposta per augmentar la taxa segons la riquesa, és a dir, que el percentatge de recaptació sigui més alt quan el sou ho sigui també. A més a més, en relació amb aquest aspecte, la població qualifica amb un 4,1 sobre 10 l'actual distribució de la riquesa.

Percepció elevada de la desigualtat

Altres resultats que ha aportat l'enquesta del CEO ha estat que dos de cada tres catalans creuen que el nivell de desigualtat econòmica a Catalunya és alta o molt alta, i que ha augmentat en els darrers anys. Les persones d'entre 50 i 64 anys, especialment les dones, són qui creuen que el context actual és econòmicament desigual.

A més, més del 60% opina que la bretxa augmentarà en els pròxims deu anys i gairebé el 70% té la sensació que també ha augmentat respecte a la passada dècada. Concretament, les generacions més joves, juntament amb els adults d'entre 50 i 64 anys, són les més pessimistes. Per contra, els més benèvols amb la situació actual i que veuen amb millors ulls el futur són les generacions nascudes abans del 1960, majoritàriament persones jubilades.

Factors que influeixen en la desigualtat

L'enquesta també ha consultat als enquestats pels factors que influeixen en la desigualtat econòmica. L'habitatge és l'element que es creu que més afavoreix a l'ampliació de la bretxa, un 88% de la població ho pensa. Seguit de la crisi de l'habitatge existent, els factors que es consideren més clau és l'augment de preus per les guerres i les retallades en serveis públics.

Mentre que els factors que es consideren més importants per prosperar són tenir una bona formació educativa, tenir contactes i haver nascut en una família benestant. Concretament, el 47% de la població creu que els ingressos d'una persona estan més aviat determinats pel patrimoni dels seus pares, especialment ho creu el jovent, a excepció dels homes d'entre 16 i 24 anys.