Àngels Esteller deixa l'acta de regidora del PP a Barcelona per centrar-se al Parlament

Àngels Esteller ha renunciat aquest divendres a l'acta de regidora a l'Ajuntament de Barcelona. La popular ha formalitzat la renúncia al plenari, on s'ha acomiadat afirmant que ha tingut "el privilegi de poder servir a la ciutat, als barris i a la societat civil" i ha assegurat que continuarà treballant des del Parlament, on és diputada pel PP. Del seu pas històric per l'Ajuntament, on ha sigut regidora durant 18 anys, Esteller ha recordat Alberto Fernández com "el millor mestre" i també ha tingut un reconeixement per als seus companys actuals del grup municipal del PP, liderat per Daniel Sirera. Sonia Devesa agafarà el relleu d'Esteller com a regidora a l'Ajuntament.