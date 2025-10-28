Quins articles pirotècnics es poden utilitzar als correfocs?: la guia d'ús i adquisició pel sector del foc

El Departament de Cultura ha presentat aquest dimarts el document "Recomanacions per a l'ús d’articles pirotècnics en correfocs, cercaviles de foc i manifestacions festives religioses i culturals", una guia elaborada amb l'ajuda de les federacions de diables, diablesses i bestiari, així com amb els fabricants de pirotècnia. El document arriba en un moment de creixement dels actes de foc, així com del nombre d'usuaris de pirotècnia, que s'ha incrementat en un 20% en els darrers cinc anys.
La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran, ha explicat que durant les darreres dècades el sector del foc ha crescut d’una forma notable, comptant amb l’actualitat amb més de 650 entitats registrades i amb 71.000 persones formades com a usuàries. Només als municipis de la província de Barcelona es van autoritzar el 2024 més d’un miler d’actes de foc.
“La voluntat del document implica disposar d’una guia amb una sèrie de recomanacions que es puguin integrar en diferents celebracions”, ha detallat. A partir de la descripció dels tipus d’articles pirotècnics, s’ha confeccionat aquest document, on es fan recomanacions per a la seva adquisició i ús, per a les càrregues pirotècniques i per al disseny d’elements constructius. També s’expliquen el manteniment dels elements constructius, el transport de la pirotècnia i què fer dels artificis fallits.
El director de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a Catalunya, Luis Terradas, també ha deixat clar que es tracta d’una guia oberta a canvis que s’anirà actualitzant. “Ens interessa que sigui un document divulgatiu, allunyat d’una cosa complexa”, ha assenyalat.
També s’ha presentat la posada en marxa de la renovada i optimitzada aplicació "FOC - Festa foc i pirotècnia" pel registre de les persones aptes per a l’ús de pirotècnia en aquestes celebracions, i l’elaboració d’unes propostes de fitxes didàctiques com a accessori formatiu de diables, diablesses i persones portadores de bestiari, amb una mirada específica als menors d’edat.
Formació per evitar pràctiques de risc
Més enllà del creixement d’usuaris, el tècnic de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Oriol Cendra, ha apuntat que un altre aspecte en el qual volen incidir és en evitar que es puguin dur a terme pràctiques de risc. “Hi ha una gran quantitat de bones pràctiques i bon treball, però també ens han traslladat que hi ha algunes qüestions relacionades amb el risc que cal abordar amb profunditat”, ha afegit.
Evitar l’ús de foc de boca per encendre carretons, adequar les càrregues pirotècniques als recorreguts o disparar sortidors amb una distància suficient en carrers estrets, són algunes de les recomanacions citades per Cendra que s’haurien de tenir en compte. Per això, ha incidit en la importància de la formació i de la divulgació de tot el coneixement necessari a les parts organitzadores i participants.