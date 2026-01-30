30 de gener de 2026

Renfe i Iriyo deixen de compensar els retards dels trens que deriven de les limitacions de velocitat

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 21:37

Renfe i Iryo han anunciat que deixen de compensar els retards dels trens als usuaris en els casos en què siguin atribuïbles a les limitacions temporals de velocitat establertes per Adif arran dels accidents mortals a l'alta velocitat, a Còrdova, i a Rodalies, a Gelida. Ambdues companyies ho han anunciat als seus webs, on han subratllat que els retards derivats d'aquesta circumstància són aliens a la seva responsabilitat. En el cas de Renfe, s'explicita que els bitllets adquirits a partir del 31 de gener no generaran dret a indemnització. Pel que fa a Iryo, la mesura s'aplica des del 28 de gener.

 

