Criden a revisar 260.000 cotxes a tot el món per risc de fallida del motor

Mercedes-Benz ha fet una crida a la revisió d'aproximadament 260.000 vehicles per un error de software que podria provocar la fallida del motor. Així ho ha anunciat l'automobilística aquest dimecres a través de l'Autoritat Federal Alemanya del Transport Motoritzat.

En concret, la marca explica que els vehicles afectats són els SUV dels models GLE i GLS. Els cotxes principalment afectats són els venuts entre els anys 2018 i 2023 i a Alemanya són uns 4.400 afectats, tot i que es desconeix quina és la xifra a Catalunya o a l'Estat.

Segons la crida a la revisió, un error del software en la unitat de control de la transmissió podria provocar la fallida del motor, augmentant considerablement el risc de patir un accident. Per ara, l'automobilística no té constància que s'hagin produït danys personals o materials.

Ara bé, cal recordar que aquest no és el primer problema que té Mercedes-Benz en els últims dies. Fa tot just una setmana, ja es va demanar la revisió d'uns 341.000 vehicles GLE i GLS, en aquesta ocasió per possible risc d'incendi.