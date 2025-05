El temps del dilluns 5 de maig: ruixats intensos per començar la setmana

Inici de setmana complicat. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per dilluns apunta a una jornada plujosa a pràcticament tot el país. Tan sols el sud-oest podria deslliurar-se'n. Per això s'ha activat un avís per intensitat de pluges durant gran part del dia.

Fins a mig matí, s'espera algun ruixat a l'extrem nord-est. A partir de mig matí, s'esperen xàfecs a l'interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu, que es faran més extensos i s'intensificaran a partir de migdia. Aleshores se n'esperen a qualsevol punt, sobretot a la meitat nord i est, i altres punts del prelitoral, mentre que a la resta de l'interior no se'n descarten d'aïllats.

La precipitació anirà sovint acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita, sobretot durant la tarda i a la meitat oest. S'acumularan quantitats entre poc abundants i abundants. La cota de neu se situarà entorn els 2.200 metres, però anirà baixant al llarg de la tarda i s'acabarà situant al voltant dels 1.800 metres.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dg. 08:00 a Dt. 20:00 h.

➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6 pic.twitter.com/yRcpXT8xW7 — Meteocat (@meteocat) May 4, 2025

El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja, que s'allargarà de les 8:00 hores fins a les 20:00 hores. Durant gran part del dia, i en grau dos en una escala de sis, totes les comarques del nord-est del país i la Catalunya Central estaran sota l'avís. El sud-oest de Catalunya no té cap avís.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns setze graus de mínima que s'estiraran fins als 22 a la tarda. A Girona la jornada tindrà onze graus de mínima que arribaran als 20 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim d'onze graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb catorze graus que creixeran fins als 26 °C a la tarda.