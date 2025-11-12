Ryanair elimina les targetes d'embarcament en paper: com es podrà fer?

A partir d'aquest dimecres, els passatgers de l'aerolínea Ryanair només podran utilitzar targetes d'embarcament digitals a través de l'aplicació mòbil per accedir a l'avió. La companyia irlandesa va anunciar fa uns dies que a partir del dia 12 de novembre les targetes impreses ja no serveixen per embarcar. Es tracta d'una mesura que busca reduir costos i agilitzar el procés d'embarcament.
Segons explica la companyia en un comunicat, els passatgers hauran de fer la facturació en línia i rebran la targeta per embarcar al dispositiu mòbil. L'aerolínia envia recordatoris per correu electrònic a falta de 48 hores i de 24 hores per fer la facturació, però informen que, a partir d'ara, en cas que aquesta es faci a l'aeroport es cobraran 30 euros o més, segons el país.
Amb aquesta mesura, Ryanair argumenta que reduiran la despesa de paper fins a les 300 tones anuals i que aquesta digitalització els permetrà donar una informació més actualitzada del vol i tenir un servei d'atenció al client més eficient davant possibles incidències o canvis de reserva.
En cas que es perdi el mòbil, no se'n tingui o s'esgoti la bateria, Ryanair proporcionarà una targeta d'embarcament física a l'aeroport, sempre que s'hagi realitzat amb anterioritat la facturació digital. A més, la targeta digital estarà disponible sense connexió per evitar problemes de cobertura.
Tensió entre consumidors i aerolínia
L'organització de consumidors FACUA considera que limitar les targetes d'embarcament a l'espectre digital va en contra dels drets dels passatgers. Jordi Castilla, portaveu de l'agrupament, ha mostrat la seva disconformitat: "Es tracta d'una conducta que pot ser abusiva. Ho estudiarem i, si cal, presentarem les denúncies corresponents", ha amenaçat. A més, ha recomanat a tots aquells passatgers que estiguin en contra de la mesura omplir els fulls de reclamació.
D'altra banda, Ryanair ha continuat amb la seva postura argumentant que més del 80% dels passatgers que fa ús de la seva aerolínia ja viatgen amb targeta d'embarcament mòbil. Segons argumenten, és un sistema més ràpid, més fàcil i més sostenible.