Ryanair tanca una base, cancel·la vols a dos aeroports i redueix capacitat a quatre ciutats

Revolució total a Ryanair. La companyia ha anunciat que tanca la seva base de Santiago de Compostel·la i cancel·la tots els vols a Vigo, a partir de l’1 de gener del 2026, i Tenerife Nord quan comenci la temporada d’hivern. Segons ha informat en un comunicat, l'aerolínia també redueix la capacitat en un 45% a Saragossa, 38% a Santander, 16% Astúries i 2% a Vitòria i suprimeix 36 connexions directes entre aeroports regionals i les illes Canàries.
La companyia aèria calcula que aquesta mesura suposarà una pèrdua de més d’un milió de places aquest hivern i ve motivada per les “excessives” taxes aeroportuàries i “poc competitives” aplicades per Aena. El gestor aeroportuari, en un comunicat, ha replicat que “cap força demoníaca sobrenatural” l’obliga a ser “un dels grans clients” d’Aena.
Xoc públic entre Ryanair i Aena
El president i conseller delegat d’Aena, Marcel Lucena, carrega contra “la insolència i la desinhibició de les exigències públiques” de la firma irlandesa, mentre que critica “la constant impugnació” de Ryanair del marc normatiu i del model aeroportuari, i que és “la manera d’obrar habitual” a tots els països on opera. Lucena sosté que els nous preus “no responen a cap decisió capritxosa” i justifica la proposta de pujar 68 cèntims la tarifa a “fórmules matemàtiques objectives”. El president de l’operadora retreu a Ryanair que insisteixi en el perjudici d'aquesta pujada, quan ha augmentat una mitjana del 21% els bitllets en l’últim any.
Lucena assenyala que si els aeroports espanyols evolucionessin “al so de les exigències, els ploriquejos, les entabanades i la infumable estratègia d’extorsió de Ryanair, a mitjà i llarg termini, deixarien de funcionar bé”. A la vegada, destaca que “no serien sostenibles financerament”. El director general d’Aena afirma que l’aerolínia busca “obtenir beneficis econòmics a curt termini a costa dels diners dels contribuents i de la sostenibilitat a llarg termini del sistema aeroportuari”.
La firma irlandesa recorda que aquestes decisions se sumen al tancament de les bases de Valladolid i Xerès per a la temporada d’hivern. El director general de Ryanair, Eddie Wilson, apunta la possibilitat de traslladar l’activitat a aeroports regionals “més eficients” de països com ara Itàlia, Marroc, Croàcia, Suècia i Hongria. Wilson acusa el govern espanyol que la seva “mala gestió està contribuint directament a la pèrdua de llocs de treball locals, connectivitat i inversió”. D’altra banda, l’aerolínia no precisa el full de ruta dels aeroports catalans, però preveu fer-ho en les pròximes setmanes.
El govern espanyol vol una reunió immediata amb Ryanair
Per la seva part, la vicepresidenta segona de l’executiu espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, diu que demanarà de forma “immediata” una reunió amb el conseller delegat de l’aerolínia. En una atenció a mitjans, després d’una trobada amb ecologistes a Madrid, Díaz recalca que a l’Estat hi ha una “legislació laboral” a complir “per molt gran que sigui” la companyia. La titular de Treball insisteix que “el principi de legalitat s’imposa sobre qualsevol empresa que s’ubiqui” a l’estat espanyol.