Els Mossos alerten de la trama dels serveis d'aparcament a l'aeroport del Prat

Els Mossos d’Esquadra adverteixen que una trentena d’empreses de serveis de pàrquing que operen a l’aeroport del Prat incompleixen de forma sistemàtica el contracte amb els clients, segons avança 3Cat i confirma el cos policial a l’ACN. Aquestes empreses prometen aparcar els vehicles en àrees cobertes i vigilades i, en canvi, els deixen en zones de polígons o centres comercials properes a l’aeroport.
L'oferta baixa fins a un terç els preus respecte a les companyies que sí que compleixen les condicions de vigilància acordades. Ara bé, el problema és que alguns clients recuperen els cotxes amb molts més quilòmetres, ratllats o amb altres desperfectes sense que se'ls expliqui el motiu. Els Mossos han fet dos controls aquest mes per detectar aquesta activitat i tenen previst mantenir-los.
Els clients que contracten aquestes empreses falses es poden emportar sorpreses i problemes en recuperar els cotxes a la tornada del viatge. En una ocasió, fins i tot, el vehicle es va utilitzar per cometre un robatori violent a Martorell mentre el client de l'empresa pensava que estava aparcat i vigilat.
Els controls dels Mossos per detectar aquesta activitat fraudulenta són conjunts amb la policia espanyola i Inspecció de Treball, ja que els treballadors que s’enduen els cotxes poden no tenir cap mena de contracte amb l’empresa, trobar-se en situació irregular o no tenen permís de conduir a l’Estat. Agents de la policia catalana també estan fent aquests dies controls als vehicles de transport amb conductor (VTC) per comprovar que tenen la llicència corresponent per operar a l’aeroport i a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquests controls s’emmarquen en un pla impulsat pel Departament d’Interior per reforçar la seguretat a l’aeroport del Prat amb més efectius dels Mossos davant l’augment de delictes a la infraestructura en paral·lel a l’increment de passatgers. Després d’una anàlisi per identificar actuacions prioritàries, els responsables de la seguretat van posar el focus en els furts, entre altres delictes, i en l’últim any les càmeres de vigilància a l’aeroport han passat de 3.000 a 5.000.