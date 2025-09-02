Entre Narbona i Girona trobem un lloc curiós: Salses, la porta dels Països Catalans.
De Salses a Guardamar, de Fraga a Maó...
A la zona de la Catalunya Nord, hi ha una escultura de 12 metres d'alçada que marca el punt geogràfic on comencen els Països Catalans pel nord. La Porta dels Països Catalans és una senyera d'acer inoxidable de grans dimensions creada per l'artista Emili Armengol i Abril el 2003 i amaga moltes curiositats desconegudes per la majoria de gent.
Per començar, no està exactament a l'inici dels Països Catalans, sinó quatre quilòmetres endins, al terme comunal de Salses, on hi viuen unes 4.000 persones. El nom de Salses prové del llatí i fa referència a la font salada al peu de les Corberes, i és considerat el punt més septentrional dels Països Catalans, malgrat que en realitat el més septentrional és Òpol i Perellós, concretament el poble de Perellós, ara abandonat.
La seva creació tampoc va ser ordinària, ja que, d'iniciativa militant i ciutadana, va ser frenada i fins i tot prohibida per les autoritats.
Pel que fa al vessant artístic, té la curiositat que, quan es mira des de l'aire, fa la forma d'una falç, en referència al cant dels Segadors. A més, les quatre barres permeten el pas de l'aire en qualsevol direcció de la Rosa dels Vents, per simbolitzar la voluntat d'acolliment.