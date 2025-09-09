«Si vius una situació difícil, atura't i truca»: Barcelona col·loca cartells al metro després de 31 suïcidis en cinc anys

El metro de Barcelona ha registrat 31 suïcidis i 91 intents de suïcidi en els últims cinc anys. El 2023 va ser l'any amb més incidències en aquest àmbit amb 10 suïcidis consumats i 29 temptatives, mentre que aquest 2025 s'han comptabilitzat 2 morts per suïcidi i 6 intents (fins a l'agost). TMB ha posat en marxa una iniciativa per prevenir els suïcidis a la xarxa de metro amb cartells de fons blanc a la cua de les andanes -per on entra el tren a l'estació- amb el lema: "Si vius una situació difícil, atura't i truca", juntament amb el telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona (900 925 555) i el 061 Salut Respon. El cartell ja s'ha posat a l'estació de l'L4 de Guinardó/Hospital de Sant Pau i aquest setembre s'estendrà a 10 estacions més.\r\n