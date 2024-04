Sis de cada deu docents diuen haver patit una agressió física o verbal per part d'alumnes

Un 63% dels docents enquestats pel sindicat USTEC asseguren haver rebut alguna agressió física o verbal per part d'alumnes. Aquesta és una de les conclusions d'una enquesta que s'ha fet arribar a 90.000 professionals de l'educació sobre la satisfacció amb la professió docent i que han respost un total d'11.000 docents. Hi ha un 33,7% dels professionals que afirma no haver patit agressions i un 2,20% que prefereix no respondre.

Per altra banda, un 17,38% dels enquestats asseguren que el seu estat de salut psicològica actual no és gens satisfactori i només un 6,79% afirmen que és molt satisfactori. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha impulsat una campanya per informar els docents dels passos a seguir quan es produeix una agressió.

En un comunicat, el sindicat ha asseverat que en els darrers mesos els seus delegats estan rebent "moltes" sol·licitudsd'ajuda davant de situacions d'agressions de l'alumnat cap al personal dels centres. Amb això, han constatat que s'està produint un increment de casos d'agressions cap al personal d'atenció educativa i docent. Han afegit que escenes d'agressivitat, insults i amenaces són cada cop més habituals i s'estan normalitzant.

USTEC·STEs (IAC) iniciem una campanya per donar a conèixer al personal dels centres com actuar en cas de patir una agressió a les aules.



USTEC ha lamentat que, per contra, no hi ha directrius clares per part de l'administració sobre què fer davant d'aquestes situacions i ha afirmat que això fa que passin desapercebudes i no s'abordin com caldria. Al mateix temps, han reconegut que hi ha desconeixement entre els professionals sobre els seus drets i passos a seguir.

Segons el sindicat, no existeix cap protocol ni cap aplicatiu que permeti deixar constància de les agressions i tenir clares les xifres de la problemàtica. Per tot plegat, USTEC ha impulsat una campanya per fer arribar a tot el personal dels centres educatius per proposar unes instruccions clares amb els passos a seguir en cas d'agressió. En concret, es farà arribar als docents i altres professionals una infografia amb els passos a seguir.