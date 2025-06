L'estació de metro que fa frontera: una andana és al Barcelonès i l'altra al Baix Llobregat

Hi ha una estació de metro que està en dues comarques alhora. De fet, els passatgers en una andana estan en una comarca diferent que els de l'andana del davant. Això passa perquè justament fa de frontera entre dos municipis. Un està al Barcelonès, mentre que l'altra es troba al Baix Llobregat.

Tal com recull el llibre Municipèdia: rareses i curiositats dels municipis de Catalunya, de Josep Maria Olivé de la mà de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, es tracta de l'estació de Can Vidalet, a la línia L5. Tot i que és subterrani, la línia divisòria que divideix els dos municipis se situa justament en l'eix transversal del metro.

És una curiositat única a la xarxa de metro dels Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), però no al conjunt dels transports ferroviaris a Catalunya. I és que hi ha un altre cas similar al servei de Rodalies, a la línia del Maresme.

Concretament, a l'estació de tren de Cabrera de Mar-Vilassar de Mar. Allà, la frontera no és longitudinal, sinó que divideix l'estació per la meitat.

Això fa que, quan els combois s'aturen, hi ha passatgers que es queden al municipi de Cabrera de Mar, mentre que altres encara estan a Vilassar. Ara bé, l'accés a l'estació i la compra del bitllet sempre es fa per Vilassar de Mar, tal com recorda Olivé.

Barcelona i la rodalia, una zona plena de curiositats

La rodalia de Barcelona és molt rica en història i amaga múltiples secrets. Per exemple, l'historiador Enric H. March va revelar per a què serveixen les portetes de ferro de la part posterior dels bancs-fanal de pedra del Passeig de Gràcia. La realitat és que servien per amagar el mecanisme dels fanals, però la semblança amb un forn va fer que la gent ho bategés d'aquesta manera.