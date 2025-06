Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat: tempestes fortes aquesta tarda i nit de diumenge

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i nit de diumenge al centre i oest de Catalunya. Es preveu que els xàfecs poden deixar més de 20 litres en 30 minuts i anar acompanyats de ratxes de vent intenses, calamarsa o pedra. El que fa que l'alerta s'estengui des de les 14 h del diumenge fins a les 2 h de la matinada de dilluns i sigui de 3/6 en termes de perillositat.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠

➡ Dg. 14:00 h - dll. 02:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6

*Hora local (h) = TU +2

Les pluges fortes poden presentar-se al Pirineu, Prepirineu, Ponent, Terres de l'Ebre i a les comarques de la Catalunya Central. Per altra banda, els aiguats més considerables es preveuen al Ripollès, Garrotxa, Lluçanès i Osona.

Per aquesta raó, Protecció Civil ha alertat del risc que comporta fer activitat a l'aire lliure i de mobilitat, i recorda la importància de no travessar rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en els llocs on hi ha altes probabilitats de pluja.

⛈️ Es demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat. És molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d’aigua.



ℹ️ https://t.co/xAoUK3J9aA#AlertaCat https://t.co/AW61mz4znx — Protecció civil (@emergenciescat) June 22, 2025

A les 16:02, la Confederació hidrogràfica de l'Ebre ha activat la vigilància per possibles crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs de la conca de l'Ebre.