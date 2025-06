Canvi de paradigma al sector dels petards: els de baixa sonoritat es popularitzen per Sant Joan

Una idea que fa uns anys podia semblar impensable s'ha popularitzat en els darrers anys: els petards de baixa sonoritat. Estan pensats com a senyal de respecte a col·lectius sensibles com el dels infants i la gent gran, però també cap als animals de companyia. La firma de petards la Traca, estima que el 60% de les seves vendes per aquesta revetlla correspondran a productes que no superen els 96 decibels.

L'èxit dels productes de baixa sonoritat respon, segons, Pol Moya, director de màrqueting de la Traca, a una major sensibilitat social. "Hi ha famílies amb nens, persones amb autisme o amb mascotes que fins ara es veien forçades a evitar la festa, i que ara tenen una alternativa que els permet participar-hi".

Moya assegura que aquesta tendència de petards amb menys soroll és especialment destacada a Catalunya, on es registra una major obertura a la innovació. "Al mercat espanyol encara hi ha una forta cultura del petard tradicional, però aquí veiem un interès creixent per opcions més respectuoses", destaca.

A més, explica que des de l'empresa havien registrat una davallada de vendes pel soroll que comporten els petards amb tro, i veuen, així, la innovació sobre el producte com una manera de garantir la continuïtat de la tradició. Això no treu, però, que segueixin venent petards amb so: "Hi ha demanda pels trons i petards clàssics, nosaltres no renunciem a aquest públic, però apostem per ampliar el ventall", afegeix Moya.

Creixement en vendes

La Traca preveu que enguany se superaran els nivells de venda dels petards de baixa sonoritat, que l'any passat van suposar un 55% del total que van expedir a través de la seva xarxa de botigues i casetes. La previsió global de vendes també és optimista, un augment del 10% respecte al 2024, quan la firma va facturar uns 2 milions d'euros durant la campanya.

L'empresa va estudiar fa un grapat d'anys els límits auditius recomanats per les Nacions Unides, de 120 decibels com a màxim, i es va inspirar en una proposta d'associacions internacionals que reclamaven limitar-los a 96 decibels, "el soroll que pot fer un assecador de cabells", destaca Moya.