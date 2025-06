Els Bombers treballen per extingir un incendi forestal en una zona de bosc de Santa Coloma de Gramenet

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 19.12 hores d'aquest dijous en l'extinció d'un incendi forestal en una zona de bosc de Santa Coloma de Gramenet. A les 21.00 hores treballen a la zona propera al monestir de Sant Jeroni amb 17 dotacions dels Bombers, 3 de les quals aèries.

Les flames se situen en un terreny abrupte i el flanc dret es considera el motor de l'incendi. És en aquest flanc en el qual treballen les dotacions terrestres, mentre que els helicòpters descarreguen per alentir l'avenç de les flames. L'incendi no queda lluny de la urbanització La vallesana de Montcada i Reixac. De moment no hi ha ordres de confinament.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 442 trucades fins a les 9 de la nit arran del foc. Protecció Civil explica que la columna de fum és molt visible des de les poblacions de Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona.