Nou tiroteig al centre de Barcelona

Més trets a l'Eixample de Barcelona. Un home va quedar ferit dissabte a la nit després de rebre trets d'una arma de foc al carrer de Comte Urgell de Barcelona. Vora la mitjanit entre dissabte i diumenge, la víctima caminava pel carrer i el van disparar, segons han explicat els Mossos d'Esquadra.

Tot i les ferides causades per l'impacte de les bales, l'home no corre perill, segons el mitjà Metrópoli. La policia va rebre l'avís que hi havia una persona ferida per arma de foc a un hospital i van iniciar la investigació, que corre sota la tutela de la Divisió d'Investigació Criminal.

El mitjà també ha indicat que els autors del tiroteig serien dues persones i la víctima es trobava en un dels bars de la zona de l'Eixample abans de rebre els trets. Els pistolers van disparar i van fugir ràpidament, i el ferit va ser traslladat de seguida a un hospital barceloní.

Dos en una setmana

El d'ahir dissabte és el segon tiroteig d'aquesta setmana que es produeix al centre neuràlgic de l'Eixample. El passat dilluns, durant la matinada va haver-hi u intercanvi de trets al carrer de Sicília, on no va haver-hi cap víctima.

Fa escasses dues setmanes, el 15 de juliol, també es va produir un tiroteig al número 200 de Consell de Cent: un home de 40 anys va morir després de rebre diversos trets, un dels quals al cap. Aquest darrer cas, les investigacions assenyalen que va ser una revenja relacionada amb el tràfic de drogues i armes.

Hi haurà ampliació