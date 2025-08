Mor l'ocupant d'un turisme a l'A-2 a Sant Feliu de Llobregat

El Servei Català de Trànsit informa que la matinada d’ahir es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 604,6 de l’A-2 a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 01.52 h. Amb aquesta víctima són 88 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme en què viatjaven quatre persones va fer una sortida de vida. El copilot va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’hospital de Bellvitge on va morir més tard. Es tracta de C.G.P., de 23 anys i veí de Viladecans. Els altres tres afectats van resultar ferits lleus, dos van ser traslladades a la Vall d’Hebron (una d’elles era una menor), i un altre vas ser atès a l’hospital Moisès Broggi. D’altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme per presumpte homicidi per imprudència greu.

Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.