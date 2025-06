Trump contradiu el Pentàgon i obre la porta a enderrocar el govern de l'Iran: «Per què no?»

"Per què no?". D'aquesta manera s'ha expressat el president dels Estats Units, Donald Trump, la matinada d'aquest dilluns sobre la possibilitat d'impulsar un canvi de govern a l'Iran i fer caure l'aiatol·là i líder suprem Ali Khamenei. Són unes paraules que van en contra del discurs oficial estatunidenc fins al moment, que ha defensat sempre que l'Operació Martell de Mitjanit amb què van bombardejar el país a l'Orient Mitjà era per desactivar els programes de desenvolupament nuclear. També del secretari de Defensa, Pete Hegseth, que hores abans havia desvinculat els atacs de qualsevol intenció política.

Trump aposta ara per enderrocar Khamenei per fer l'Iran "gran una altra vegada", en una adaptació del lema MAGA "make America great again" ("fer grans els Estats Units una altra vegada"). El cap de la Casa Blanca ha rebutjat emprar l'expressió "canvi de règim" en una publicació a la xarxa social Truth Social, però ha defensat que si l'aiatol·là no és capaç de fer el seu país "gran una altra vegada", se l'hauria d'apartar.

Al seu torn, Khamenei ha evitat mencionar els Estats Units en el seu discurs per a la població, però sí que ha mantingut el to bel·ligerant amb l'Israel. Sí que ha interpel·lat els nord-americans el nou cap de l'Estat Major de les Forces Armades de l'Iran després que Israel assassinés fa uns dies el seu predecessor, Ali Shadmani, en la primera onada d'atacs precisos que va desfermar la guerra. Seyyed Abdulrahim Mousavi ha reblat que l'Iran sempre ha donat una resposta "legítima" als "crims" dels estatunidencs i que ho continuarà fent.

Trump reivindica els bombardejos a l'Iran

Amb tot, Trump ha celebrat els bombardejos d'aquest cap de setmana a l'Iran i ha ressaltat que el cop a les instal·lacions nuclears iranianes ha estat "monumental". "Els impactes han estat potents i precisos. Gran habilitat demostrada pels nostres soldats. Gràcies!", ha afegit en el mateix missatge a les xarxes socials.

L'Iran contraataca amb bombardejos a Israel

Mentrestant, almenys 86 persones han resultat ferides, dues de consideració, per l'impacte de gairebé una trentena de míssils disparats des de l'Iran contra el centre i el nord d'Israel la matinada d'aquest dilluns. És la primera resposta armada de la república islàmica després de l'atac dels Estats Units contra les instal·lacions nuclears. L'Iran ha confirmat poc després l'atac, que va descriure com "la vintena onada de l'Operació Promesa Veritable 3", com ha anomenat Teheran a la seva campanya de represàlia contra Israel.