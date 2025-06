L'Iran vota a favor de tancar l'estret per on passa el 20% del petroli mundial

El parlament iranià ha votat a favor de tancat l'estret d'Ormuz, per on s'estima que passa el 20% del petroli que es distribueix a escala mundial, després dels atacs dels EUA a instal·lacions nuclears iranianes el matí de diumenge. Tot i que el parlament hagi decidit clausurar el pas, la decisió final recau sobre el Consell Suprem Nacional de la República Islàmica.

La decisió de tancar aquesta artèria estratègica pel comerç de combustible busca respondre a "l'agressió americana i al silenci de la comunitat internacional", segons l'alt legislador i comandant de la Guàrdia revolucionari, Eismail Kowsari.

Segons diverses estimacions, aproximadament el 20% del petroli mundial, uns 17 a 18 milions de barrils al dia, passa per l'estret d'Ormuz, per tant, tancar aquest estret podria significar l'augment del preu del petroli. La ruta marítima connecta el golf Pèrsic amb l’oceà i el fan servir productors de petroli com l'Iran, l'Aràbia Saudita, l'Iraq, Kuwait i els Emirats Àrabs Units. A més, també s'utilitza per a comerciar gas natural liquat, especialment provinent de Qatar, qui és un dels principals exportadors d'aquest combustible.

L'"agressió americana" s'ha dut a terme quan Donald Trump ha informat aquesta matinada que han bombardejat tres instal·lacions nuclears de l'Iran: Fordow, Natanz e Isfahan. El mandatari ha definit l'atac a la xarxa social TruthSocial com un "èxit" i un "moment històric per als Estats Units, Israel i el món". "L'Iran ha d'acceptar finalitzar aquesta guerra", ha sentenciat, amenaçant amb "atacs molt més grans, si no arriba la pau ràpidament". De moment, no hi ha informació respecte si hi ha hagut víctimes.