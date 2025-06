Horari del metro i del transport públic de Barcelona per a la nit de Sant Joan 2025

Barcelona ja es prepara per a la revetlla de Sant Joan. Els barris preparen les seves festes populars, amb fogueres, sopars i trobades veïnals, i el transport públic ja ha anunciat quins horaris farà per donar servei a tota la població que decideixi quedar-se a la capital catalana a celebrar la festa d'entrada a l'estiu.

Horari del metro per la revetlla de Sant Joan

Com ja és habitual, el servei de metro es reforçarà durant el dia 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, i estarà actiu durant tota la nit. D'aquesta manera, el metro funcionarà aquest cap de setmana de forma ininterrompuda durant 43 hores. Concretament, obrirà el dilluns 23 a les cinc de la matinada i no tancarà fins a les dotze de la nit de dimarts a dimecres. A més, hi haurà 14 trens addicionals.

El reforç se centrà sobretot en la línia 4, la més propera a la platja. TMB farà un desplegament especial de personal en les estacions més properes a la façana marítima (Barceloneta, Ciutadella – Vila Olímpica, Bogatell i Llacuna), per reforçar-ne l’atenció, la neteja i la seguretat.

Transport públic per a la nit de Sant Joan

Més enllà del metro, a Barcelona la resta de transport públic també reforçarà el servei i alterarà els seus horaris per a la revetlla de Sant Joan. Pel que fa als busos, aquests funcionaran com d'habitual: fins a les 22 hores hi haurà en circulació els habituals i, després, es posaran en marxa els Nitbus.

En el cas del TRAM, aquests oferiran servei ininterromput durant tota la revetlla. FGC i oferirà els seus horaris habituals de vigília de festiu: tancarà a les dues de la matinada i reprendrà la circulació a les cinc.

Rodalies de Catalunya oferirà servei especial durant el dia 23 a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 amb intervals mínims de 30 minuts o inferiors. A la nit, a més, reforçarà la capacitat habitual dels trens que enllacen Barcelona amb les poblacions costaneres del Garraf i de la Costa Barcelona – Maresme i la Costa Brava. A més, s’ha previst la circulació de trens especials, també dimarts, dia 24.