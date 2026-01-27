Tallada en tots dos sentits la C-31 a Badalona per una manifestació

La carretera C-31 està tallada aquest dimarts a les 18.55 hores a l'altura de Badalona (Barcelona) per una manifestació que ha envaït la calçada, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press. D'altra banda, fonts dels Mossos d'Esquadra indiquen a Europa Press que estan desplegant diverses patrulles juntament amb altres de la Policia Local de Badalona (Barcelona). Segons ha avançat Tot Badalona, les protestes són d'un grup de veïns del barri de Sant Roc que, entre diverses reivindicacions, reclamen "més seguretat".\r\n\r\n\r\n⚫ Tallada en ambdós sentits per #manifestació la C-31 a Badalona. pic.twitter.com/ShS2DD69Fa\r\n— Trànsit (@transit) January 27, 2026\r\n