27 de gener de 2026

Tallada en tots dos sentits la C-31 a Badalona per una manifestació

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 19:31

La carretera C-31 està tallada aquest dimarts a les 18.55 hores a l'altura de Badalona (Barcelona) per una manifestació que ha envaït la calçada, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press. D'altra banda, fonts dels Mossos d'Esquadra indiquen a Europa Press que estan desplegant diverses patrulles juntament amb altres de la Policia Local de Badalona (Barcelona). Segons ha avançat Tot Badalona, les protestes són d'un grup de veïns del barri de Sant Roc que, entre diverses reivindicacions, reclamen "més seguretat".

