El temps del cap de setmana: l'estiu ja és aquí

L'estiu ja és aquí. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu un cap de setmana propi d'un mes endavant, amb sol generalitzat i temperatures per sobre dels 25 graus arreu. És moment, doncs, de fer plans a l'aire lliure, córrer a les terrasses i, en definitiva, sortir de casa.

Previsió del temps per al dissabte: sol, sol i sol

Començant per dissabte, segons el Meteocat continuarem la tendència de calor creixent, impulsada per un sol omnipresent des de primera hora i l'absència de ratxes importants de vent que facin disminuir la sensació tèrmica. Així, les mínimes rondaran els 15 graus, amb l'excepció del terç nord, on arribaran als set. Les màximes, en canvi, es dispararan fins als 32 graus a Tortosa, els 31 a Manresa i els 30 a Girona; i en cap cas baixaran dels 25 graus a cap punt del país.

Previsió de temps per al diumenge: la tendència continua

Al seu torn, el diumenge serà un calc del dia anterior i l'estabilitat regnarà una vegada més. Serà la primera jornada de la setmana, però, que la calor no anirà a més i, en tot cas, s'homogeneïtzarà a les diferents àrees de Catalunya. De nou, no hi haurà precipitacions i les ventades seran moderades.