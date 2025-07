Un estudi alerta d'una bretxa digital greu a comarques de muntanya

La Taula del Tercer Sector i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han alertat d'una bretxa digital "significativa" a les zones rurals i de muntanya on la manca de cobertura de xarxa 5G dificulta l'accés a serveis bàsics com La Meva Salut o l'administració pública. Han avisat que aquesta situació també pot "comprometre l'equitat educativa a llarg termini". Aquestes són algunes de les conclusions que recull l'índex català de bretxa digital elaborat per l'entitat i la universitat i que també ha constatat que l'ús d'internet i els serveis digitals està més estès entre joves i persones amb més poder adquisitiu. A tall d'exemple, només un 10% dels majors de 75 anys fan servir l'eina d'eConsulta per contactar amb el metge per Internet.