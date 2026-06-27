Un ferit per arma de foc al Bon Pastor després d'una baralla

Una persona ha resultat ferida per arma de foc aquest dissabte 27 de juny a la tarda al barri del Bon Pastor de Barcelona després d'una baralla entre particulars, segons fonts policials. Els fets s'han produït cap a les 15:30 hores de la tarda al carrer de Sas, segons ha avançat El Caso.\r\n\r\nPer causes que encara s'investiguen, durant la discussió una de les persones implicades ha disparat amb una arma de foc contra l'altra. La víctima ha resultat ferida i ha estat traslladada a un centre hospitalari perquè rebés atenció mèdica.\r\n\r\nEls Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i busquen l'autor dels trets, que ha fugit després de l'agressió. La policia emmarca, de moment, l'incident en una disputa entre particulars.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí funciona l'estafa amb què han robat 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona\r\n\r\n