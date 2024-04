VÍDEO | Una dona es cola a un cotxe buit de la Guàrdia Urbana i l'intenta arrencar

Situació insòlita al barri del Raval de Barcelona. Una dona ha entrat en un cotxe buit de la Guàrdia Urbana i ha intentat arrencar-lo. Els agents l'havien deixat obert amb les claus posades per atendre una emergència, segons Betevé i la dona ho va aprofitar per esmunyir-s'hi i intentar fer marxar enrere. Els fets van passar dijous a la tarda al carrer Robadors i van acabar amb la dona identificada per la patrulla.

Alguns vianants van intentar fer indicacions a la dona perquè aconseguís arrencar el cotxe. D'altres van gravar l'escena, que va generar expectació, tensió i rialles pel desenllaç que pogués tenir. La Guàrdia Urbana també investiga qui va gravar el vídeo, que també indicava a la dona que fes marxa enrere amb el vehicle: "Deixa anar l'embragatge".

Després d'un primer intent frustrat, la dona va sortir del vehicle i, al cap d'una estona, ho va tornar a intentar en una altra furgoneta de la policia. En aquell cas, els agents la van fer fora immediatament.

Per ara no ha transcendit quin destí li espera a la dona: si serà multada o s'enfrontarà a algun tipus de sanció. Els agents han volgut remarcar que dins dels vehicles mai s'hi deixen armes ni tampoc substàncies estupefaents que puguin incitar entrar-hi.