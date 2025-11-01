Vilafranca signa la millor actuació de la seva història per Tots Sants

Els Castellers de Vilafranca s’han atribuït aquest Tots Sants una nova millor actuació de la seva història. Els verds han descarregat el 3 i el 4 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 9 net i el pilar de 8 amb folre i manilles. Aquest "pòquer" de gammes extra situa els vilafranquins al capdavant del llistat d’actuacions històriques, segons la puntuació del Concurs de Castells de Tarragona del 2024, però no és líder si es té en compte la revisió de punts de l’edició del 2026.
Els Castellers de Vilafranca han obert plaça carregant amb el 4 de 9 net, que han celebrat amb efusió perquè no l'assolien des del 2019. A la segona ronda han afrontat el 9 de 9 amb folre, una de les construccions més grans fetes mai i que només ells han carregat dins el món casteller. Han estat a punt de coronar les tres estructures que el formen, però han fet llenya quan l'enxaneta feia la segona aleta.
El regust amarg s’ha esvaït a la tercera ronda amb el 3 de 10 amb folre i manilles, que feia mesos que s’havia travessat pels vilafranquins. Després d’un silenci sepulcral, la plaça ha esclatat d’alegria per celebrar el retrobament amb aquesta gamma extra. L’embranzida dels amfitrions ha arribat al punt àlgid quan, fent ús de la quarta ronda, han plantat el 4 de 10, despertant un aplaudiment eixordador.
La diada l’han arrodonit descarregant el pilar de 8 amb folre i manilles. Amb les quatre gammes extra completades, l’actuació verda d’aquests Tots Sants és la més important de la història del món casteller si es valora amb la puntuació del darrer concurs de Tarragona, superant així l’exhibició que la Colla Vella dels Xiquets de Valls va fer a Santa Úrsula el 2019. Aleshores els rosats van descarregar el 4 de 9 net, la torre de 8 neta i el pilar de 8, i van carregar el 3 de 9 sense folre. Amb tot, els vilafranquins no superen els vallencs si es té en compte la nova puntuació aprovada de cara al concurs del 2026.
Tripleta mataronina
Al seu torn, els Capgrossos de Mataró han apostat de sortida pel 3 de 9 amb folre, per continuar després amb el 4 de 9, que han assolit amb fermesa. Els del Maresme han completat el seu pas per Vilafranca amb un còmode 5 de 8, sent així la primera colla a assolir els tres castells a plaça aquest dissabte. Quedarà per a més endavant l’anhelat 5 de 9 folrat, que s’especulava si durien aquest 1 de novembre. Amb la ‘tripleta màgica’ al sac, els Capgrossos han tancat l’actuació amb un vano de cinc.
Debut dels Moixiganguers a Vilafranca
Els Moixiganguers d’Igualada han arrencat el seu debut a Vilafranca amb el 4 de 9 amb folre, que han defensat amb una de les rengles tancades. L’estrena exitosa ha estat fortament celebrada i els morats han afrontat el 3 de 9 en segona ronda, però han acabat tirant avall perquè pujava força inestable. Hi han tornat en tercera ronda, quan han estat a punt de carregar-lo. El castell, però, ha patit molt i finalment s’ha trencat al pis de quarts.
Fent ús de la quarta i cinquena ronda, els igualadins han anat a buscar cartes més segures, amb el 2 i el 5 de 8. Els han descarregat tots dos, si bé el segon ha hagut de superar diverses batzegades fins a ser completat. Els morats han marxat cofois del seu primer cop a la diada organitzada pels Castellers de Vilafranca, tradicionalment reservada a grans colles.
Xiquets consoliden els vuit pisos
Menys airosos n’han sortit els Xiquets de Tarragona, que aspiraven a exhibir expertesa amb els nou pisos, però finalment han completat construccions de vuit. Han arrencat la seva actuació amb el 7 de 8, demostrant que el tenen dominat al llarg de la temporada. En segona ronda han encarat el 4 de 9, si bé l'han desmuntat quan faltava ben poc per coronar-lo, una situació que s’ha repetit pràcticament de forma idèntica en tercera ronda.