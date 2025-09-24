El 4 de 9 dels Castellers de Sants corona la diada de colles locals de la Mercè

Els Castellers de Sants han protagonitzat aquest dimecres la diada de la Mercè amb un 4 de 9 amb folre i un 2 de 8 amb folre. En una plaça Sant Jaume plena, els Castellers de la Vila de Gràcia han portat un 2 de 8 amb folre, un 3 de 8 i un 4 de 8. La jornada ha estat agredolça pels Castellers de Barcelona. La colla degana de la capital catalana, malgrat arrencar amb un 4 de 8, no ha complert els objectius que s’havien fixat per la diada. Els de la camisa vermella han fet dos intents desmuntats de 7 de 8 i han hagut de rebaixar la dificultat de les construccions, amb la realització d’un 2 de 7 i un 7 de 7. A banda de la diada castellera, a la plaça també s’han vist els balls tradicionals de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat.
Vuit colles locals
La diada castellera de la Mercè ha arrencat puntualment a les 13.00 h, amb la participació de fins a vuit colles locals: Castellers de Barcelona, Sants, Vila de Gràcia, Poble-sec, Sagrada Família, Jove de Barcelona, Sarrià i Esquerdats de l’Eixample. Aquesta diada s’ha fet a l’antiga, és a dir, que les diferents colles han alçat els castells de forma simultània distribuïts en tres rondes i els pilars.
A banda de les bones sensacions aconseguides pels Borinots i els de Gràcia, la diada de la Mercè també ha permès que la colla de Poble-Sec hagi portat a la plaça Sant Jaume un 5 de 7. La Colla de la Sagrada Família ha mostrat un 4 de 7 amb agulla. La Jove de Barcelona ha ofert un 4 de 8 i els de Sarrià, per primer cop en una Mercè, un 5 de 7. Entre els castells més destacats que s’han pogut veure el dia de la patrona de Barcelona al centre de la ciutat, també hi ha el 3 de 7 que han fet els Esquerdats de l’Eixample.
Com mana la tradició, la diada castellera ha acabat amb els tradicionals pilars en què els castellers han pujat al balcó de l’Ajuntament de Barcelona. Els Castellers Esquerdats de l’Eixample han aprofitat l’ocasió per reclamar un local amb condicions de seguretat, ja que, segons han explicat a l’ACN, actualment es troben assajant a l’antiga presó de La Model.
Una Mercè de cultura popular
La diada castellera no ha estat l’únic reclam d’aquest dimecres per centenars de persones. Barcelona ha viscut una nova jornada intensa de la festa major de la Mercè carregada de gegants, cercaviles i balls tradicionals. La cultura popular s’ha apoderat dels carrers de la capital catalana amb la Passada de Nans i Gegants i l’esperat Seguici de la Mercè. Un dels moments més sentits del matí, doncs, s’ha viscut a la plaça de Sant Jaume, amb l’Àliga i els Gegants de la Ciutat que han ofert els seus balls tradicionals acompanyats per la Banda Municipal de Barcelona.
Abans de la jornada castellera, els barcelonins han gaudit dels balls tradicionals de l’Àliga i els Gegants de la Ciutat. Els amants d’aquestes entranyables figures han tingut diversitat d’ocasions per gaudir-ne al llarg de la jornada. Així, ja a les 10 h s’ha fet l’anada d’ofici, més tard la plantada i mostra de balls de gegants i la passada de nans i gegants.
El migdia a la plaça Sant Jaume ha arrencat amb l’arribada del seguici popular, que recorda a les antigues festes de Barcelona. Encapçalant la marxa hi havia els Gegants de la Ciutat; Jaume i Violant, els Macers, els Cavallets, l’Àliga, el Lleó de Barcelona, la Mulassa de Barcelona, el Bou de Barcelona, el Drac de la Ciutat Vella, La Víbria, La Tarasca, els Gegants del Pi i els Gegants de Santa Maria del Mar. Han tancat el seguici el Ball de Bastons i els Falcons de Barcelona.
Durant la jornada s’ha denunciat el genocidi a Gaza. També s’han sentit crits independentistes i Jovent Republicà ha desplegat una gran estelada.
Cavalcada de la Mercè
Pels amants de la cultura popular barcelonina, la pròxima parada és aquesta tarda amb la Cavalcada de la Mercè. Enguany l’acte recupera el seu esperit històric i els gegants deixen de ser els únics protagonistes per donar pas a una desfilada més coral i diversa. Estrenarà nou recorregut, que arrenca a les 19:00 h a la plaça de Catalunya i passarà per Fontanella i Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, a les 20:30 h.