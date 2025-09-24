La Font Màgica de Montjuïc torna a brollar després de tres anys aturada per la sequera

La Font Màgica de Montjuïc ja torna a estar en marxa després de tres anys sense activitat a causa d'una sequera ja superada i les posteriors obres de rehabilitació. A les 11 del matí d'aquesta Festa de la Mercè l'aigua ha tornat a brollar de totes les fonts de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. El primer espectacle amb aigua, so i llum es farà aquesta setmana pel Piromusical de la Mercè, el diumenge a la nit, i serà a partir del 2 d'octubre quan es reprendran els espectacles habituals als vespres de dijous a dissabte.
Obres de rehabilitació
Les obres de rehabilitació i millora han permès millorar el sistema de control, amb unes eines tecnològiques més avançades. També s'han substituït els 4.760 focus de llum blanca incandescent per 680 focus LED per mantenir la mateixa il·luminació amb un descens de la potència perquè la font sigui més sostenible.
La gran darrera actualització de la font es va fer als anys noranta. Amb aquestes obres d'ara s'ha mantingut el sistema originari d'il·luminació original. El sistema està compulsat per uns prismes amb unes claraboies de colors. En girar els prismes és quan es crea la llum característica de la Font Màgica de Montjuïc.
La rehabilitació de la font forma part de les obres de millora de les fonts ornamentals de la ciutat, amb una inversió prevista de 6,6 milions d'euros fins al 2028. L'objectiu és optimitzar el funcionament de les fonts i l'ús de l'aigua. En total en quatre anys es preveu actuar en 78 fonts ornamentals de la ciutat.
Aturada per la sequera
A banda de les obres de millora i rehabilitació, la Font Màgica va estar sense activitat per la sequera. Des del mes d'abril, quan es va aixecar les restriccions, l'Ajuntament ha anat posant en marxa les fonts ornamentals a mesura que s'han revisat, netejat i omplert els vasos.
Al setembre prop del 65% de les fonts de la ciutat ja funcionen amb normalitat. A partir del mes d'octubre, s'iniciarà la fase de posada en funcionament d'una setantena de fonts ornamentals amb una superfície superior a 100 metres quadrats. Com que es tracta d'espais de grans dimensions, la posada en marxa requereix més complexitat tècnica.