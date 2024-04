​Increment de paradistes i de públic a la Fira de la Mel de Riner

Centenars de visitants de la plana i del Pirineu de Lleida, de la Catalunya central i d’altres contrades catalanes han passat per la VII Fira de la Mel de Riner (el Solsonès), celebrada aquest diumenge al Santuari del Miracle amb 38 parades de productes artesanals i de proximitat i una vintena d’activitats paral·leles. Joan Solà, alcalde de Riner, ha destacat l’increment de paradistes i de públic, així com la promoció que aquesta fira suposa per al municipi i per als productors de mel i d’altres productes de proximitat de Catalunya. “El doble atractiu d’una oferta firal de qualitat i de l’espectacular oferta monumental del Santuari són una aposta guanyadora”, ha dit. Solà ha afirmat que la fira “combina el gran públic amb el públic més especialitzat que ha assistit a la jornada tècnica sobre l’apicultura, que ha aplegat unes 40 persones”.



Solà ha destacat que en aquestes set edicions la fira ha passat de quinze a quasi quaranta parades, d’una a tres exposicions i ha doblat el nombre d’activitats paral·leles, que enguany assoleixen la vintena.

Les autoritats visitant la Fira

Un dels actes destacats de la fira ha estat el lliurament del Guardó L’Abella Rinerenca 2024 al col·lectiu de la Revolta Pagesa del Solsonès, representat per Ramon Vila. Segons Solà, aquest és un reconeixement a un col·lectiu “bàsic per al desenvolupament dels nostres municipis i d’aquest món rural que tant estimem, un món rural al qual de forma urgent li fa falta un cop de timó i una sacsejada legislativa i burocràtica per redreçar el retrocés demogràfic que està vivint a causa de les dificultats de la pagesia per sobreviure”.

Una de les parades de la Fira

Vila ha aprofitat l’acte per recordar les tres reivindicacions fonamentals per a la comarca. “Al Solsonès tindrem una bona collita de cereal, però l’entrada de grans quantitats d’aquest producte sense cap control ni aranzel com a conseqüència de l’acord signat amb Ucraïna, ens obligarà a vendre aquesta collita molt barata, al preu de fa vint anys”, ha dit. A més, s’ha queixat de la burocràcia, que provoca un gran retard en el pagament dels ajuts de l’Administració, com els de la sequera, “la qual cosa és encara més greu més considerant que venim de dos anys de sequera”. També ha incidit en el tema de pastures, “que hem de gestionar seguint les lleis d’Europa, unes lleis que no són aplicables amb el nostre clima”. Finalment, s’ha queixat de la gestió de la sequera ja que “a la comarca tenim dos pantans que estan mig buits, però al final l’aigua se’n va a Barcelona i aquí ens quedem sense”.

Lliurament de l'Abella Rinerenca

L’Abella Rinerenca és un reconeixement a les persones, moviments, empreses o institucions que han tingut una implicació rellevant amb la fira, amb el món apícola, amb el municipi o que han donat un suport important des de les administracions o qualsevol altre àmbit..



El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha firmat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament i ha destacat que “la de Riner és una fira consolidada, basada en un producte amb una extraordinària qualitat, que permet crear sinèrgies entre municipis que treballen també aquest producte, com Arnes o Agramunt”. També ha remarcat que aquest tipus de fires són un bon atractiu per atreure visitants, “tot i que Riner té un entorn monumental de gran valor que ja en sí és un gran atractiu”.

Una gran diversitat de productes de proximitat

Els visitants han trobat a la fira diversos productes artesanals i de proximitat, començant per mel de diversos tipus i productes derivats (vinagre de mel, vi de mel, licor de mel, codonyat de mel, crema de mel, sabó de mel, hidromel, gelea real, cervesa de mal, codonyat de mel, vermut de mel, pròpolis, pol·len, contes sobre la mel, espelmes amb cera d’abella) o amb l’apicultura en general, com culleres i cullerots de fusta per a la mel i arnes i elements de fusta per l’apicultura i la mel. L’oferta que els visitants podran trobar a la fira contempla també aliments com formatges, iogurts i altres lactis, embotits, pa i coques, oli i olives, vins i caves, licors, fruita i verdures, fruits secs, pollastre ecològic, carquinyolis i ratafia, i altres elements com llibres, receptaris, samarretes, patxwork, plantes, objectes de fusta i bijuteria.

Els visitants han trobat a la fira diversos productes artesanals i de proximitat

La fira va tenir la seva introducció ahir dissabte amb la VI Jornada Tècnica sobre la Mel, arrodonida amb un maridatge de mel i música, i amb l’experiència gastronòmica “La cuina i la mel”, un sopar de maridatge a càrrec del xef Xavier Lahuerta de Gastroshow celebrat al restaurant El Villaró del Bosc.



La fira ha inclòs també un espai infantil amb jocs al voltant de l’apicultura i un taller de maquillatge, quatre exposicions (“El fascinant i curiós món de les abelles”, “Musicadures de pastor”, “Origami, plecs senzills per fer figures complexes”, “Taules amb cor de roure”), la degustació de tapes amb mel i de vi del Miracle, i el sorteig d’una panera amb productes de la mel. També ha estat un cap de setmana de portes obertes a la Casa Gran del Miracle.