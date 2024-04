La candidata dels comuns el 12-M, Jéssica Albiach, ha denunciat aquest dimecres els "incompliments" del Govern de Pere Aragonès en matèria de rehabilitació d'habitatges mentre hi ha edificis que "s'estan ensorrant". Ho ha criticat des del barri del Besòs de Barcelona, on la candidata ha promès situar l'habitatge al centre de les seves prioritats polítiques. "Anuncio que la presència dels comuns al Govern serà la garantia per desplegar la llei de barris verds, invertint 1.500 milions d'euros en rehabilitació d'edificis, 250 dels quals aniran per la zona del Besòs", ha assenyalat Albiach, que ha lamentat que, durant els últims tres anys, l'executiu d'Aragonès "no ha posat ni un sol euro" a la rehabilitació d'edificis a Barcelona.