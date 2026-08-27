Cases Altes reuneix 130 persones a L’Espontani en la seva quarta edició, la més concorreguda fins ara

L’Espontani va inundar Cases Altes de sons diumenge amb la celebració de la seva quarta edició. Aquesta proposta ofereix la possibilitat tant a aficionats com a músics sense trajectòria professional d’afrontar l’escenari al costat d’una banda de músics professionals. L’edició d’enguany ha marcat un nou rècord d’assistència, aplegant una vintena de participants i gairebé 130 persones al públic, amb una implicació notable i una atmosfera activa. El vespre va iniciar-se amb una acció col·lectiva: tots els participants espontanis van compartir escenari per interpretar una peça d’agraïment a les persones assistents, que, com cada any, van optar per donar suport i seguir les actuacions, sintetitzant el caràcter col·laboratiu d’aquesta iniciativa, on l’escena es reparteix entre músics i públic.
Actuacions diverses i implicació del públic
Durant la jornada, es van succeir intervencions de perfils molt diferents. Tres de les actuacions van unir pares i fills, compartint música i escenari. En destaca una, on un participant s’estrenava davant el públic presentant composicions pròpies. El llistó de qualitat es va situar alt, reflectint una vegada més que la professionalització no és requisit per protagonitzar una actuació destacable. Un episodi imprevist va alterar el ritme: la pluja va forçar una pausa en la segona intervenció. Sense demora, el públic va col·laborar en el trasllat d’equips i instruments cap a la Sala Polivalent de Cases Altes; el concert va reprendre’s sense dificultats. El canvi d’escenari va accentuar el sentit proper i actiu de L’Espontani, lluny de desfer la cohesió entre participants i espectadors.
Participants, músics i públic van continuar la sessió fins al final. L’equip organitzador expressa un agraïment explícit a totes les persones que van passar per l’escenari, als integrants de la banda professional i a Cases Altes per acollir, un any més, aquesta proposta musical enmig de natura. El reconeixement s’estén especialment al públic, ja que la seva presència i recolzament han contribuït a assolir la participació més gran fins ara. L’Espontani consolida el seu creixement i es manté com una oferta musical alternativa al territori, posant la música, la participació i la voluntat de compartir al centre de l’experiència.