Cultura i Mitjans

Catalonia Sacra organitza a Solsona una jornada de formació sobre els arxius de l'Església

Serà el proper dissabte 24 d'octubre a partir de les 10 del matí a l'Arxiu Diocesà

  • Arxiu Diocesà de Solsona

L’església, en el desenvolupament de les més diverses responsabilitats al llarg dels segles, ha tingut especial cura en la conservació de la seva documentació. De les actes de consagració fins als testaments, passant per llibres sagramentals, capbreus o consuetes, el fons documental de l’Església és imprescindible per poder conèixer la història de la nostra societat. Quins son, aquests arxius? Quins tipus de documentació guarden? Ho coneixerem a través de l’Arxiu Diocesà de Solsona, en una jornada de formació i divulgació que tindrà lloc el proper dissabte 24 d'octubre a l'Arxiu Diocesà de Solsona. És una activitat gratuïta però per raons d'aforament requereix inscripció prèvia al https://entradas.codetickets.com/entradas/els-arxius-de-l-esglesia/77678/cataloniasacra/online

 

PROGRAMA

10 h – Presentació

10.15 h – Els arxius de l’Església a Catalunya: estat de la qüestió.

A càrrec d’Irene Brugués, directora tècnica i arxivera de l’ACUB (Àmbit Cultural de Benedictines).

11.30 h – Pausa

12 h – Visita a l’Arxiu diocesà de Solsona.

A càrrec de Mn Ramon Viladés, arxiver diocesà de Solsona.

Organitza: Catalonia Sacra

Col·labora: Bisbat de Solsona i Museu de Solsona. Diocesà i Comarcal

 

 

