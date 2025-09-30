Catalonia Sacra organitza a Solsona una jornada de formació sobre els arxius de l'Església

L’església, en el desenvolupament de les més diverses responsabilitats al llarg dels segles, ha tingut especial cura en la conservació de la seva documentació. De les actes de consagració fins als testaments, passant per llibres sagramentals, capbreus o consuetes, el fons documental de l’Església és imprescindible per poder conèixer la història de la nostra societat. Quins son, aquests arxius? Quins tipus de documentació guarden? Ho coneixerem a través de l’Arxiu Diocesà de Solsona, en una jornada de formació i divulgació que tindrà lloc el proper dissabte 24 d'octubre a l'Arxiu Diocesà de Solsona. És una activitat gratuïta però per raons d'aforament requereix inscripció prèvia al https://entradas.codetickets.com/entradas/els-arxius-de-l-esglesia/77678/cataloniasacra/online
PROGRAMA
10 h – Presentació
10.15 h – Els arxius de l’Església a Catalunya: estat de la qüestió.
A càrrec d’Irene Brugués, directora tècnica i arxivera de l’ACUB (Àmbit Cultural de Benedictines).
11.30 h – Pausa
12 h – Visita a l’Arxiu diocesà de Solsona.
A càrrec de Mn Ramon Viladés, arxiver diocesà de Solsona.
Organitza: Catalonia Sacra
Col·labora: Bisbat de Solsona i Museu de Solsona. Diocesà i Comarcal