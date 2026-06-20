El pub Sputnik de Solsona rep Dan Arisa i la companyia FDM amb un concert captivador

Aquest divendres 19 de juny, el pub Sputnik de Solsona ha estat escenari d’una actuació musical encapçalada per Dan Arisa juntament amb la companyia artística FDM by Dan Arisa. El bateria i compositor, a l’escenari, ha compartit actuació amb Joana Mas i Brigitte Emaga (veu), Roger Giménez (piano i sintetitzador), Pepsi Vall (baix) i Joan H. "PITXI" (guitarra). El repertori, compost per música original de Dan Arisa, ha unit influències diverses com el pop i el so mediterrani, tot formant una proposta on la música en directe, el moviment escènic i els ritmes destacats es van combinar en una única experiència.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFDM by Dan Arisa\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLa companyia FDM by Dan Arisa amplia la seva activitat artística amb espectacles visuals i formats en què la interacció, els instruments i la coreografia esdevenen elements centrals. Aquests muntatges presenten una barreja d’estils, entre ells pop, flamenc —amb peces com "Buleria de Flamqué" i "Rumba Dámela"—, i una presència notable de percussió. El grup va editar el disc _Fdm Music_ el 2022, que inclou temes com "Circus IV", "Rom" i "La Carpa" .\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFDM by Dan Arisa\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n