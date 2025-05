Fan una crida per crear un club de lectura radiofònic a Solsona

Llegir la novel·la històrica Aprendre a esquivar les bales (La Campana, 2024), del periodista terrassenc Xavi Coral, i comentar-la en directe amb altres lectors i lectores per Solsona FM la segona setmana de juny. Aquesta és la proposta conjunta de la Biblioteca Carles Morató i Solsona FM per fer començar a caminar un club de lectura radiofònic.

És una de les iniciatives amb què enguany ambdós serveis municipals commemoren el seu aniversari, el desè en el cas de la biblioteca, i el vintè en el de l’emissora. “Es tracta d’una prova pilot, coincidint amb la nostra efemèride, que ens servirà per plantejar-nos la possibilitat de donar-li continuïtat amb una programació estable a partir del proper curs”, explica la directora dela Carles Morató, Ester Barniol.

Les places són limitades. Qui hi estigui interessat, pot inscriure’s a través d’aquest formulari en línia i recollir el llibre en préstec a la biblioteca a partir del 6 de maig. El club es trobarà a la ràdio la segona setmana de juny –el dia i hora que encaixi millor amb la disponibilitat de les persones participants– per compartir-ne les seves impressions en directe per la ràdio solsonina. Aquest grup de prova s’afegeix als vuit clubs de lectura que dinamitza la Biblioteca Carles Morató.

Aquesta lectura s’ha escollit, en part, perquè l’autor presentarà el seu debut literari a Solsona properament, en un acte organitzat per Òmnium Solsonès.

Xavi Coral va escriure Aprendre a esquivar les bales a partir del dietari del seu avi Josep Trullàs escrit durant la Guerra Civil, en què era tinent d’artilleria del’exèrcit republicà. Enguany aquesta obra ha guanyat el 25è Premi Amat Piniella.