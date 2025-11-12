«Il·luminAr't», la nova oferta d'activitats artístiques comunitàries per a infants de Solsona 

El projecte de lleure comunitari de Solsona "A camp obert" amplia la seva oferta per als infants de 3r a 6è de primària amb una nova branca d'activitats artístiques. El nou programa es diu "Il·luminAr't: Tastets artístics per fer volar la imaginació!", i s'estrena amb tallers gratuïts dirigits per artistes i professionals locals. Les places són limitades i requereixen inscripció prèvia.
Les tres propostes es faran en diumenge i en dues franges horàries: de deu a dos quarts de dotze i de dotze a dos quarts de dues. La primera activitat serà un tast de ceràmica, el 23 de novembre, a càrrec de Sara Nusa, el projecte de la ceramista solsonina Sara Reig. Els participants podran escollir entre fer una tassa o un llapisser, que podran decorar amb engalbes. Les inscripcions ja estan obertes en línia en aquest enllaç.
El 14 de desembre, l'artista Aurembiaix Sabaté dirigirà un taller titulat "Estampar, gravar, transferir". Els infants hi podran explorar la força de la tinta negra per a crear moviments, empremtes i textures que donaran lloc a una composició final oberta a les descobertes. A les deu del matí començarà la sessió per a l'alumnat de 5è i 6è i a les dotze, per al de 3r i 4t. Les inscripcions es poden cursar aquí.
Crear històries
Finalment, el 21 de desembre, la correctora, traductora i escriptora Eva Pallarès dinamitzarà un taller descriptura creativa, “Club Atrapahistòries", amb l'objectiu que els participants descobreixin la màgia de la imaginació, expressin idees i pensaments i creïn les seves pròpies històries. L'horari serà el mateix que en taller de pintura: a les deu per a 5è i 6è i a les dotze, per a 3r i 4t. Cal omplir aquest formulari per a la inscripció.
Aquestes activitats, que complementen les propostes esportives i de lleure al carrer d'"A camp obert" que es programen al llarg de l'any, són organitzades per la regidoria d'infància de l'ajuntament de Solsona i els Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, amb la col·laboració del programa “Temps per cures” (Pla Corresponsables) de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Igualtat.
"Il·luminAr’t" sadequa als objectius de "Temps per cures" en tant que fomenta la corresponsabilitat pública en la conciliació del temps de les famílies fora de l'horari escolar. No només s'ofereixen propostes educatives i lúdiques als infants, sinó que es contribueix a alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones.