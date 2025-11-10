10 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Lia Borràs, Sira Ballespí, Pol Serral i Lluc Parcerisa guanyen el Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona

La trentena de dibuixos participants es poden veure exposats al Museu fins diumenge

  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona
  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona
  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona
  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona
  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de novembre de 2025 a les 16:41

Parcs, tobogans, gronxadors i fonts públiques i ornamentals en entorns de verd urbà. Són els elements que majoritàriament ocupen l'imaginari infantil solsoní quan es tracta d'espais públics de joc lliure, a jutjar pels dibuixos del tercer Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona, exposats a la sala del campanar del Museu de Solsona fins diumenge, dia 16. Han guanyat el certamen Lia Borràs Casado, en la categoria de 3 a 5 anys; Sira Ballespí España, en la de 6 a 9, i Lluc Parcerisa Traveset i Pol Serral Pujol, ex aequo, en el grup de 10 i 11 anys. 

 

  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona

La mostra es va inaugurar divendres amb l'acte de lliurament de premis, presidit per la regidora d'Infància, Pilar Viladrich. Els autors de les quatre obres seleccionades van rebre un lot de dibuix, si bé també es va lliurar un diploma i un petit obsequi als 32 infants participants a la convocatòria celebrada el darrer cap de setmana de setembre, dins el programa Solxicsona.

Llegat

Prop d'una seixantena de persones, entre petits i adults, van omplir la sala del campanar al voltant dels dibuixos. Pilar Viladrich va convidar les famílies a una activitat participativa per reflexionar sobre els aprenentatges que ens emportem dels jocs de la infància -es va parlar de conceptes com l'autonomia, la negociació, el respecte, la creativitat, l'estratègia o la companyonia. Perquè "aquesta exposició no tracta només de dibuixos, sinó de llegats", va dir. “Parla també de com garantim que els infants d'avui tinguin lespai i el temps de joc lliure necessari per construir habilitats essencials de futur".

 

  • Concurs de pintura ràpida infantil de Solsona

L'exposició es pot visitar de dimecres a dissabte d'onze del matí a dos quarts de set del vespre i diumenge, d'onze a dues, amb entrada lliure al Museu de Solsona. És una iniciativa de la regidoria d'Infància de Solsona, el Consell d'Infants i els Serveis Socials del Consell Comarcal amb la col·laboració del Museu.

Et pot interessar