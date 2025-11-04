Solsona porta un espectacle de titelles de Teia Moner al teatre comarcal

L'actriu i titellaire Teia Moner torna a Solsona el diumenge 16 de novembre amb un espectacle familiar que fa viatjar els més petits a l'Àrtida i l'Antàrtida. Contes de gel es representarà a dos quarts de sis de la tarda al teatre comarcal. La regidoria de Cultura ja n'ha posat les entrades a la venda per mitjà de l'app Solsona 24/7.
Contes de gel és un muntatge que explica rondalles i costums dels habitants dels territoris polars de la Terra, una experiència que anima el públic a tenir cura del medi ambient per no agreujar el desglaç. Amb el xacrat, un ocell que cada any vola de l'Àrtic a l'Antàrtida, els espectadors visitaran els pols Nord i Sud, i amb els inuits, descobriran els colors del blanc i el secret de les aurores boreals. Una orca blanca que desitjaria ser de colors, un pingüí que vol volar i un os polar fredolic són alguns dels altres personatges d'aquest espectacle dirigit per Miquel Espinosa.
Un referent en el món titellaire
Mestra, pedagoga terapeuta, actriu i titellaire, Teia Moner acumula més de trenta-cinc anys com a professional de l'espectacle, més d'una vintena de muntatges i cinc premis. L'espectacle que porta a Solsona aquest mes és organitzat per la regidoria de Cultura amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida a través de Programa.cat.
L'entrada general a Contes de gel costa 4 euros. És gratuïta per als de 3 anys, si bé també cal reservar-los l'entrada a l'app Solsona 24/7.
- Activitat: espectacle familiar Contes de gel, de Teia Moner
- Dia: diumenge 16 de novembre
- Hora: 17.30 h
- Lloc: teatre comarcal
- Entrada: 4 euros (gratuït per als menors de 3 anys), a l'app Solsona 24/7