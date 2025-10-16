La Coral Estel de Sant Jordi de Solsona celebra el «Dia de l'Amic/a» amb una jornada de portes obertes per compartir música

La primera jornada tindrà lloc el dimecres 22 d'octubre de 2025 al Casal Cívic Xavier Jounou, de 16:00 a 17:00 h. L'objectiu és que els membres de la coral portin amics i amigues, i alhora, oferir una jornada de portes obertes per mostrar com és la coral, què s'hi fa i com de bé s'ho passen.
L'activitat es repetirà amb una segona trobada especial coincidint amb Santa Cecília, patrona dels músics, el dimecres 19 de novembre de 2025. Aquesta segona jornada es durà a terme també al Casal Cívic Xavier Jounou, de 16:00 a 18:00 h, i clourà amb un berenar per a tots els assistents i participants.
Aquesta iniciativa busca obrir l'entitat a tothom que vulgui gaudir i compartir la música coral.
No cal inscripció prèvia: tan sols cal presentar-se, ja sigui el dia 22 d'octubre, el 19 de novembre, o tots dos, a l'hora indicada al Casal Cívic Xavier Jounou.
Contacte per a més informació: contactar amb la coral a través del correu electrònic
coralestelsantjordi@gmail.com
