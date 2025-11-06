06 de novembre de 2025

El Museu de Solsona organitza una visita a la Fundació Joan Miró de Barcelona

El diumenge 16 de novembre

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 11:20

El diumenge 16 de novembre el Museu de Solsona organitza una sortida a la Fundació Joan Miró de Barcelona, que inclourà l’anada i tornada amb autocar des de Solsona, una visita guiada a la Fundació i una altra a l’exposició temporal “Miró i els Estats Units”, i el dinar a Barcelona. Sortirà de Solsona a les 7.30 h i tornarà cap a les 17.45 h.

La sortida té un preu de 30 euros i us hi podeu apuntar trucant al Museu (973 48 21 01) o bé escrivint a la adreça electrònica (museu@museusolsona.cat).

