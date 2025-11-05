La Germandat de la Mare de Déu del Claustre - Amics de Solsona celebra la Festa anyal

La Germandat de la Mare de Déu del Claustre - Amics de Solsona ha donat al conèixer el programa de la festa d’aquest any. L’envien a les persones de les quals tenen l’adreça electrònica, amb la confiança que ho reenviin als familiars, amics i coneguts.
La celebració de la trobada tindrà lloc el diumenge 30 de novembre de 2025 a l'Església parroquial de Sant Agustí - Barcelona, plaça de Sant Agustí, 2 / carrer Hospital i l'hora serà a les 12:45h. amb una missa en honor de la Verge del Claustre. - Seguidament a les 14:15h dinaran plegats al restaurant CAN CULLERETES, Carrer Quintana 5, Barcelona (menú 29 euros) -Per reservar cal trucar als telèfons: 663804670, 626583710, 660535537, 607159731, o mitjançant els correus: clamaca@hotmail.es / albiclo@yahoo.es / alexirosab@gmail.com / d.torresromero@gmail.com
S'agrairà que es faci la reserva el mes aviat possible per poder confirmar-ho al restaurant.
Com es costum, l'endemà, dilluns 1 de desembre se celebrarà a les 19h. missa de difunts enguany en sufragi de: Montserrat Serra Cabanes
Segueix la restauració de la capella del Claustre a Barcelona
Al llarg de la primavera passada, un equip de restauració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), va dur a terme la 3ra fase de restauració de les pintures murals i cúpula de la capella. Aquesta actuació s’ha fet amb l’acord entre la parròquia i la ESCRBCC, i sota la supervisió dels artistes solsonins Jaume Roure i Jaume Cuadrench, que l’any 1994 (any del centenari), van pintar-ne petxines i cúpula respectivament.
La Junta recorda que la festa es celebra cada any el darrer diumenge de novembre, la voluntat per la seva part és que segueixi així molt de temps.