Torna el Solsona Movember Month

Enguany comencem el dia 8 amb una pujada amb btt al Pedró dels 4 Batlles, hi haurà avituallament a Coll de Jou.
El dilluns dia 10 a les 19 h a hostal Crisami una interessant xerrada a càrrec del Dr. Roberto Castañera, cap d'urologia de l'hospital Althaia de Manresa.
El dissabte dia 22, la habitual trobada al Tàndem Solsona per sortir a fer la ruta que més us agradi acompanyats, hi haurà esmorzar abans de sortir.
I com a acte final es farà un sopar de bigotis( símbol del moviment) l'últim cap de setmana de novembre, està obert a tothom. Abans de sopar, la Gemma Mujal, fisioterapeuta especialitzada en sol pelvià, de l'Arrel Fisioterapia, que ens explicarà com funciona el sol pelvià masculí. Al final del sopar afeitada conjunta de bigotis, ja us el podeu anar deixant.
A part dels actes, com cada any, durant el mes de novembre es pot passar per Tàndem Solsona a fer el donatiu, mínim 10 euros amb obsequi i us podeu descarregar el track de la ruta que més us agradi, n'hi ha de tot tipus.
Cada cop són més els col.laboradors que s'afegeixen a la causa: Tàndem Solsona, Picó Gràfics, hostal Crisami, Barberia Roig, Camping del Solsonès, La Bòfia esquí, taller de Ceràmica Sara Nusa, l'Arrel fisioterapia i al Dr. Roberto.
Moltíssimes gràcies a tots ells.
Seguiu-nos a @solsonamovembermo