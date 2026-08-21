La Llibreria Casa Rotxé recupera un antic local de Peramola per convertir-se en un referent de poesia al Pirineu

La Llibreria Casa Rotxé ha obert portes a Peramola en un antic local de queviures que es va inaugurar l'any 1870 i que va tancar fa gairebé tres dècades. El projecte, impulsat per l'escriptor peramolí Ramon Besora i l'editorial Edicions Salòria, ha superat els 6.500 euros gràcies a una campanya de micromecenatge a Verkami, i té previst organitzar presentacions de llibres, taules rodones i contacontes per convertir-se en un punt de trobada cultural del municipi. A la llibreria els lectors hi podran trobar tota la literatura que publiquen Meraki i Edicions Salòria, amb un pes especial per a la poesia i la narrativa.
El projecte vol, sobretot, promoure la poesia i donar cabuda als autors del Pirineu. A l'entrada de l'establiment hi destaquen les obres de tres fills il·lustres de Peramola: el mateix Besora, Josep Espunyes i Joan Obiols. Per a la decoració, els veïns del poble han cedit objectes antics, com una lletera dels inicis de la cooperativa Cadí. La botiga, que en el seu origen venia de tot —des d'espècies per cuinar, galetes i licors fins a joguines o colònia a granel—, ha mantingut part de l'estètica de l'època. En aquest sentit, alguns dels mobles i mostradors originals, construïts de forma artesanal, encara es conserven.
El propietari del local, Francesc Riart, reconeix que no tenia previst llogar l'espai, ja que té un fort valor sentimental per a la família. “La va muntar el meu rebesavi, però davant la idea que em van proposar en Ramon i en Marcel·lí no vaig poder dir que no”, explica. Riart afegeix que “segur que a tota la família li hagués semblat bé” i destaca que la botiga ha conservat l'esperit del local original.
Els veïns de Peramola també guarden un record entranyable de l'antiga botiga. Eudald Navarro recorda que hi anava cada estiu amb la colla a comprar llaminadures a l'encarregat, l'Eusebi, i que Casa Rotxé “formava part del patrimoni del poble”. Per la seva banda, Raquel Codina explica que de petita ja hi comprava caramels i còmics, i celebra que Peramola “sempre ha sigut un poble de lectors”, amb biblioteca pròpia, club de lectura i poesia repartida per tots els racons.
La campanya de micromecenatge a Verkami ha permès cobrir les despeses inicials de neteja, pintura i adequació del local, i ja ha superat àmpliament la xifra prevista, amb aportacions que continuen arribant. Des de la mateixa plataforma han fet notar als promotors que moltes persones han fet donacions sense esperar cap contrapartida, una cosa poc habitual en aquest tipus de campanyes.
“És un repte, és un projecte totalment romàntic. Sempre bromegem que ens farem milionaris”, explica Besora, que detalla que a l'agost han rebut moltes visites de gent vinguda expressament de fora, d'Andorra, Manresa, Ripoll, Igualada o Bellcaire. Amb tot, admet que “la tardor i l'hivern seran durs”.
L'editor Marcel·lí Pascual agraeix les facilitats que han tingut per tirar endavant el projecte, com també el suport de tothom que ha participat en la campanya de Verkami. Pascual reconeix que el sector del llibre és difícil, i entén el projecte com una manera de fer un retorn al territori i als autors que han confiat en Edicions Salòria durant els darrers anys. “Si estem aquí és per això, no tot és facturar a la vida”, afirma.
Punt de trobada cultural
Els promotors volen que la llibreria esdevingui un punt de trobada cultural que aporti dinamisme al municipi i mantingui viva la implicació dels veïns, com un espai obert a tothom. Hi ha previstes presentacions de llibres, taules rodones i sessions de contacontes. La primera activitat serà un tast enoliterari amb Ferran Centelles, qui fou sommelier del restaurant El Bulli i és autor d'un llibre premiat sobre vins. L'establiment comptarà amb una llibretera, i els mateixos promotors hi seran presents sovint. Amb aquesta reobertura, Besora i Edicions Salòria volen fer front també al despoblament del municipi, que té poc més de 300 habitants.
Capelletes de poesia, casa per casa
De manera paral·lela, Besora impulsa a Peramola un projecte de capelletes de poesia. Vol reprendre així una antiga tradició d'alguns pobles i barris de Catalunya on les famílies feien circular una petita imatge o capelleta de la Sagrada Família, acollint-la uns dies i dedicant-hi pregàries i moments de reflexió abans de passar-la a la següent família. En aquest cas, a la capelleta hi haurà alguns llibres de poesia triats pel mateix Besora, i inclourà una llibreta en blanc perquè qui vulgui hi pugui deixar anotacions i comentaris.